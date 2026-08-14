El club inglés Liverpool anunció hoy viernes de manera oficial la adquisición por parte de Jeff Bezos, fundador y presidente de la empresa "Amazon", de una participación de inversión en el club.

El multimillonario estadounidense se unirá a Umit Bhatia, exdirector ejecutivo del club Queens Park Rangers, bajo el paraguas de la alianza "1892 Holdings Investment".

Los informes revelaron que el multimillonario británico-indio Bhatia asumirá, en virtud de este acuerdo, el cargo de vicepresidente del Liverpool.

La nueva alianza, que incluye junto a Bezos al multimillonario Eduardo Saverin, cofundador de la red "Facebook", comprará un tercio de las acciones del club inglés.

El comunicado oficial del Liverpool señaló: "Esta inversión estratégica tiene como objetivo respaldar las ambiciones de crecimiento del Liverpool a largo plazo, uniendo los esfuerzos de una élite de expertos en los ámbitos de las finanzas, los negocios, la tecnología y la inversión a nivel mundial".

El comunicado añadió: "Los socios de la alianza trabajarán codo con codo con el grupo FSG y la dirección ejecutiva del club para evaluar las oportunidades que impulsen los objetivos del Liverpool dentro y fuera del campo, mientras que el grupo FSG conservará la propiedad mayoritaria y la gestión operativa del club".

Mike Gordon, presidente del grupo "FSG", declaró: "El Liverpool siempre se ha construido pensando más allá de una sola temporada. Este enfoque sigue atrayendo el interés de grandes inversores y líderes empresariales de todo el mundo. Nos ha quedado claro que Umit y la alianza comparten con nosotros la misma filosofía, y esperamos con ilusión trabajar juntos".

Por su parte, Umit Bhatia declaró en nombre de la alianza "1892 Holdings": "Estamos enormemente orgullosos de invertir en el Liverpool junto al grupo Fenway. Sentimos el máximo respeto y aprecio por lo que han logrado en Anfield, y estar presentes como socios en un club de esta talla es un gran honor para nosotros".