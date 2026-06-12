Defensa de Francia: Mbappé está listo para acallar todas las críticas

Lucas Hernández, defensa del París Saint-Germain, inició la gira mediática de Francia en Estados Unidos con seguridad. Fue el primer “Bleu” en comparecer en rueda de prensa, absorbió la presión y defendió con firmeza a su capitán, Kylian Mbappé.

Al preguntarle si Francia era la gran favorita al título mundial, tal como él mismo había afirmado en marzo, respondió riendo: «¿Ya me atacáis así desde el principio? (Risas). Tenemos un equipo fantástico, pero no somos los únicos en este torneo. Nos estamos preparando bien para el primer partido contra Senegal, que será difícil, y nos quedan unos días para afinar detalles».

Sobre el calor y la humedad de Estados Unidos, explicó: «El clima es muy distinto al de Europa y Francia, pero estamos preparados. Varios jugadores ya jugaron la Copa Mundial de Clubes aquí el verano pasado, así que sabemos lo que nos espera. Lo más importante es hidratarnos de forma constante y aprovechar los descansos para beber líquidos y recuperarnos, porque queremos ofrecer el mejor espectáculo futbolístico posible».

Sobre la conexión entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, añadió: «Son amigos y se entienden a la perfección; pasan todo el tiempo juntos, bromean y se sientan uno al lado del otro en la mesa. Los quiero mucho; cuando Ousmane y yo llegamos al París Saint-Germain, nos hicimos muy amigos de Kylian, e incluso después de su marcha seguimos hablando por teléfono cada dos semanas, y les aseguro que son muy amigos fuera del campo».

Preguntado si medios y público critican con dureza a Mbappé, lo defendió: «Es un jugador diferente y excepcional. En su posición todo el mundo multiplica el foco y vigila cada paso, incluso fuera del campo. Les aseguro que está entusiasmado y motivado al 100 % para el inicio del Mundial; no estuve con él durante la primera fase de preparación, pero me han dicho que se ha preparado de forma excelente y que conseguirá acallar todas las críticas que ha recibido esta temporada».