Declaraciones contundentes de Tuchel tras clasificarse para las semifinales

El seleccionador alemán Thomas Tuchel lanzó explotó tras la clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026, tras ganar 2-1 a Noruega en la prórroga en el Hard Rock Stadium de Miami. A pesar del logro histórico, mostró su descontento con el juego de los Tres Leones y lo calificó de «débil».

En declaraciones a ITV, Tuchel admitió: «Hoy nos complicamos mucho. El resultado es fantástico: estamos en semifinales, pero no me satisface nuestro juego. Hubo compromiso, pero nuestra forma de jugar nos complicó».

Cometimos errores tácticos y nos faltó velocidad.

Añadió en tono severo: «Errores tácticos, falta de velocidad y de consistencia; hemos tenido suerte», sugiriendo que la clasificación se debió más al azar que al juego colectivo, pese al doblete de Jude Bellingham que salvó al equipo.

Rechazó usar la mentalidad como excusa: «¿La mentalidad? Es un tema mental, simplemente. ¿Por qué hablamos de ello? No es un problema mental; podemos ignorarlo y justificarlo». El problema es la calidad de nuestro juego; debemos jugar mejor».

Una clasificación emocionante pese a las críticas

Noruega se adelantó con un gran gol de Andreas Schildrop en el 36’, pero Bellingham igualó en el 45+2’ y sentenció en el 94’, ya en la prórroga.

En semifinales, Inglaterra se medirá al ganador de Suiza o Argentina.