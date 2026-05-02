Declaración destacada tras el Ajax - PSV: «No soy tan malo como la gente cree»

Anton Gaaei marcó un bonito gol el sábado y ayudó al Ajax a empatar 2-2 ante el PSV en el último momento. Después del derbi en Ámsterdam, el lateral derecho danés concedió una entrevista sincera a Hans Kraay junior, de ESPN.
Gaaei reconoce: «He jugado un partido bastante bueno. Siempre es bonito ayudar al equipo; creo que merecíamos más, aunque un punto es mejor que ninguno».
A menudo se critica su defensa, pero reconoce que aún debe progresar: «Claro que debo mejorar en algunos aspectos. Pero si comparo mi nivel con el de hace tres años, cuando llegué al Ajax, he avanzado mucho. Cada semana trabajo detalles para seguir creciendo».
Sobre todo quiere mejorar cuando el Ajax no tiene la pelota. «Son detalles tácticos menores. No creo que sea un lateral defensivamente malo, aunque claro que puedo mejorar. No soy tan malo como algunos piensan».
Kraay junior sugiere que rinde mejor en un sistema con tres centrales y dos laterales. «Quizás algún día», responde riendo. «Ahora solo pienso en el Ajax y en ganar los dos próximos partidos».
Por último, Gaaei habla de su gol, un disparo desde fuera del área que se coló por la esquina izquierda. «Habíamos entrenado que yo disparara en el primer córner. No fue el mejor control, pero sé que tengo buen disparo. Me arriesgué y, por suerte, el balón entró».