Decisión definitiva: Casemiro elige su nuevo destino

Casemiro, centrocampista brasileño, ha elegido su nuevo destino para este verano tras acabar su contrato con el Manchester United.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en X: «El Inter de Miami ha cerrado el fichaje de Casemiro como nuevo centrocampista».

El experto añadió que ya hay acuerdo verbal entre todas las partes y se han completado los trámites oficiales, por lo que solo falta la firma y el anuncio oficial.

Romano concluyó: «Casemiro quiere jugar con Lionel Messi y su futuro estará en la Major League Soccer».

Cabe recordar que Casemiro se encuentra actualmente con la selección brasileña en el Mundial de 2026.

