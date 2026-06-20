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Hussein Hamdy

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Decisión definitiva: Casemiro elige su nuevo destino

Carlos Henrique Casemiro
L. Messi
Brazil
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Major League Soccer
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Fuera de Europa

Casemiro, centrocampista brasileño, ha elegido su nuevo destino para este verano tras acabar su contrato con el Manchester United.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en X: «El Inter de Miami ha cerrado el fichaje de Casemiro como nuevo centrocampista».

El experto añadió que ya hay acuerdo verbal entre todas las partes y se han completado los trámites oficiales, por lo que solo falta la firma y el anuncio oficial.

Romano concluyó: «Casemiro quiere jugar con Lionel Messi y su futuro estará en la Major League Soccer».

Cabe recordar que Casemiro se encuentra actualmente con la selección brasileña en el Mundial de 2026.

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