El joven egipcio Hamza Abdelkarim, delantero del Barcelona, recibió una grata noticia tras su destacada actuación durante la fase de preparación previa al inicio de la temporada.

Hamza Abdelkarim brilló con el Barcelona durante la pretemporada y marcó 4 goles en los partidos amistosos que disputó con el conjunto catalán este verano.

Gracias a su rendimiento en los partidos amistosos, el alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, decidió inscribir a Hamza Abdelkarim entre los suplentes del primer equipo durante la presente temporada.

En la página oficial de la Liga española, "LaLiga", apareció oficialmente la ficha de Hamza Abdelkarim, en la que porta el dorsal número 29.

Abdelkarim, tras incorporarse procedente del Al Ahly egipcio el pasado enero, jugó con los equipos juveniles del conjunto blaugrana, antes de sumarse al primer equipo solo 6 meses después.

La joven estrella egipcia, de 18 años, ocupó el banquillo de suplentes del Barcelona en su primer partido de LaLiga el pasado domingo, que terminó con una goleada del Barça ante el Elche (5-0).

Cabe recordar que Hamza Abdelkarim formó parte del combinado de la selección de Egipto que participó en el Mundial 2026, donde los faraones llegaron a los octavos de final, antes de caer eliminados ante Argentina.

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