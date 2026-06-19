Debut mundialista: un árbitro canadiense dirigirá el Francia-Irak

La FIFA designó al árbitro canadiense Drew Fisher para el Francia-Irak del martes a las 12:00 (hora de La Meca), en la segunda jornada del Mundial 2026.

El árbitro canadiense, de 45 años, debutará en una fase final del Mundial. Es uno de los colegiados más experimentados de la Major League Soccer (MLS), donde ha dirigido 229 partidos desde 2012.

Ha sido nombrado «árbitro de la temporada» en la NBA en 2024 y 2025, y cuenta con amplia experiencia internacional tras pitar nueve partidos en la eliminatoria de la CONCACAF.

Además, ya dirigió dos encuentros en la Copa Mundial de Clubes 2025, incluido el París Saint-Germain-Botafogo (1-0), por lo que conoce a varios jugadores franceses. en la que participaron los franceses Lucas Hernández, Bradley Barcola y Désiré Doué.

La FIFA ha designado como asistentes a los canadienses Michael Barfigen y Leslie Álvaro, mientras que el suizo Sandro Scherer será cuarto árbitro y su compatriota Stéphane de Almeida actuará como asistente suplente.

Francia debutó con victoria 3-1 sobre Senegal, mientras que Irak perdió 4-1 ante Noruega.