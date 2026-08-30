De Zerbi tras el mercado histórico: la mentalidad no se puede comprar

Roberto de Zerbi considera que cambiar la mentalidad de los jugadores del Tottenham representa el mayor reto al que se enfrenta, después de que Jamie Carragher, analista de la cadena Sky Sports, describiera el inicio de temporada del equipo como algo que "no podría ser peor" tras la derrota ante el Newcastle.

El Tottenham encajó su segunda derrota consecutiva en sus dos primeros partidos de la Premier League, sin marcar ningún gol, situándose en el último puesto de la clasificación de la competición, pese a haber gastado 320 millones de libras esterlinas en el mercado de fichajes este verano.

El equipo de De Zerbi ofreció un mejor nivel que el Newcastle hasta que Anthony Elanga marcó el gol de la ventaja a mitad de la segunda parte, antes de que el Tottenham fuera incapaz de responder, y encajara después un segundo tanto luego de que Yoane Wissa rematara el balón desde corta distancia y lo alojara en la red.

En respuesta a una pregunta sobre si la mentalidad representaba el mayor problema al que se enfrenta, De Zerbi dijo: "Tienes razón, sí. Es el mayor problema, y el mayor reto, y el mayor objetivo es encontrar la mentalidad adecuada".

Y añadió: "Por desgracia, no puedes comprar la mentalidad en el mercado de fichajes. El fútbol se parece a la magia; puedes cambiar a muchos jugadores en una sola ventana de fichajes y encontrar el equilibrio de inmediato, o quizá necesites más tiempo. Me gustaría alcanzar este objetivo rápido, y lo antes posible, porque es algo decisivo para jugar al fútbol.

Y continuó: "Pero el plan del club y su proyecto, y lo que estamos haciendo para reconstruir un equipo nuevo con jugadores nuevos, representan un plan magnífico y un proyecto magnífico, y no tengo ninguna duda sobre el resultado de este proyecto".

De Zerbi reiteró su convicción de que esta temporada será diferente a las dos anteriores del Tottenham, en las que el equipo terminó la competición en el decimoséptimo puesto.

Y agregó: "Me siento decepcionado por el resultado, y lo lamento por la afición y el entorno del club, porque después de dos derrotas quizá algunos piensen que es la misma historia, como ocurrió en las dos temporadas pasadas. No tengo ninguna duda de que no es así. No puedo cambiar de opinión por dos derrotas.

Y prosiguió: "Tengo mucha confianza, muchísima, en el potencial de los jugadores de mi equipo. Al final, cuando nos convirtamos en un equipo, y cuando mejoremos la compenetración entre los jugadores, y cuando desarrollemos la calidad de juego, y cuando mejoremos los espacios defensivos, este grupo, sea yo el entrenador u otro entrenador, no cambiará nada, porque son buenos jugadores.

Y concluyó: "Lo lamento por el club, porque están construyendo un equipo magnífico, pero quizá aún no estemos preparados, por muchísimas razones".



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