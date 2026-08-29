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De Zerbi recompensa rápidamente a Marmoush en el Tottenham

Tottenham vs Newcastle
Tottenham
Newcastle
Premier League
O. Marmoush
Inglaterra
Egipto

El italiano Roberto De Zerbi, técnico del Tottenham, anunció la alineación de su equipo para el encuentro ante el Newcastle, esta noche de sábado, en la segunda jornada de la Premier League.

El entrenador italiano premió al nuevo fichaje egipcio Omar Marmoush, incluyéndolo en el once titular, tras su reciente incorporación procedente del Manchester City.

El Tottenham aspira a compensar su discreto inicio en la Premier League, después de haber perdido en la primera jornada ante el Brentford por tres goles a cero.

La alineación del Tottenham fue la siguiente:

Portería: Antonín Kinský

Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Tottenham crest
Tottenham
TOT

Defensa: Pau van Hijk, Van de Ven, Andy Robertson, Pedro Porro

Centro del campo: Rodrigo Bentancur, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, Archie Gray

Ataque: Mathys Tel, Omar Marmoush

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