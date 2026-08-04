De Zerbi pone al astro del Chelsea en el radar del Tottenham

El Tottenham Hotspur entró con fuerza en la carrera por hacerse con los servicios del delantero senegalés Nicolas Jackson, estrella del Chelsea, después de que el técnico Roberto de Zerbi lo situara entre sus prioridades para reforzar la capacidad ofensiva del equipo antes del inicio de las competiciones de la próxima temporada.

El periódico británico "Daily Mail" reveló que la directiva de los Spurs estudia con seriedad el nombre de Jackson como destacada opción ofensiva, aunque los contactos oficiales con el Chelsea aún no han comenzado. Los indicios apuntan a que el club londinense no se opone a la salida de su delantero este verano, sobre todo después de que el jugador pasara la pasada temporada cedido al Bayern Múnich y quede actualmente fuera de los planes técnicos del Chelsea.

El Chelsea fijó 65 millones de libras esterlinas como precio inicial para desprenderse del internacional senegalés, en medio de una competencia prevista por parte del Aston Villa, que ya ha abierto los primeros canales de comunicación con la directiva del Chelsea para estudiar la posibilidad de incorporar al jugador.

El interés del Tottenham en Jackson no es reciente, ya que el delantero estaba bajo la lupa del club desde hace mucho tiempo, antes incluso de la llegada de De Zerbi para asumir la dirección técnica. Este movimiento llega después de que el Tottenham centrara sus esfuerzos al comienzo del mercado en reparar la línea defensiva y reforzar la zona del centro del campo, como parte del plan integral de reestructuración del equipo que lidera el entrenador italiano.