De Zerbi: el Tottenham prepara la bomba del mercado

Roberto de Zerbi, entrenador del Tottenham, insinuó un fichaje "bomba" para la delantera de los Spurs, asegurando que las operaciones veraniegas del club solo se han completado en un 60%, pese a haber roto el récord de traspasos en dos ocasiones únicamente en este periodo.

El Tottenham gastó 237 millones de libras esterlinas en la contratación de Sandro Tonali (100 millones de libras esterlinas), Matheus Fernandes (85 millones de libras esterlinas) y Jan Paul van Hecke (52 millones de libras esterlinas).

Además, incorporó a Andy Robertson y Marcos Senesi como agentes libres tras acabar decimoséptimo en la Premier League durante dos temporadas consecutivas.

De Zerbi está ahora empeñado en reforzar su ataque antes del inicio de la próxima temporada, y fuentes del diario "Daily Mail" señalan que la palabra "bomba" a la que se refirió De Zerbi no se cree que aluda a Savinho, el extremo del Manchester City que el Tottenham también busca incorporar.

De Zerbi dijo: "El mercado de fichajes no ha terminado, desde luego, pero hemos completado el 60% de nuestro proyecto en el mercado de fichajes. Y ahora tenemos otra bomba".

Al ser preguntado sobre si la operación estaba cerca de completarse, después de que De Zerbi reuniera sus objetivos en el mercado de fichajes durante sus negociaciones con los responsables del Tottenham, añadió: "Eso espero, pero desde luego no ha terminado".

Y continuó: "Queremos delanteros, y luego definimos sus posiciones. Normalmente no me gusta trabajar según el plan A, luego el plan B, luego el plan C. Empiezo con el plan A y me detengo. Porque los jugadores no son iguales. No hay dos jugadores idénticos".

De Zerbi también reveló que Djed Spence, que brilló de forma notable con la selección de Inglaterra durante el Mundial, ya había hablado con él sobre la posibilidad de abandonar el Tottenham este verano, algo que coincide con el interés de otros jugadores por marcharse, entre ellos Cristian Romero, Guglielmo Vicario y Lucas Bergvall.

Y De Zerbi dijo: "Al comienzo de mi etapa, en abril, mantuve, no sé, un millón de reuniones individuales, y Romero y Vicario me contaron su idea, y les dije: 'Sí, ayudadme a mantenerme a flote, y luego yo os ayudaré a marcharos. Si no me ayudáis a mantenerme a flote, os quedaréis bajo el agua conmigo'".