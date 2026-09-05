De Zerbi cita la ocasión de Marmoush para explicar el tropiezo del Tottenham

El italiano Roberto de Zerbi, director técnico del Tottenham, mostró su decepción por el resultado del partido que enfrentó a su equipo con el Nottingham Forest, que terminó hoy sábado con un empate sin goles, al tiempo que expresó su plena satisfacción por el nivel futbolístico que ofrecieron los jugadores, y señaló que la mejora en el rendimiento se espera en cuanto aumente la compenetración dentro del grupo.

El Tottenham logró su primer punto en la liga esta temporada, tras la derrota en la primera jornada ante el Brentford por tres goles a cero, antes de caer después en su propio campo frente al Newcastle (2-0).

De Zerbi declaró en unas manifestaciones tras el partido a la cadena "Sky Sports", según recogió el sitio "BBC": "Me siento decepcionado por el resultado, pero estoy muy contento con el rendimiento. Teniendo en cuenta que empezamos a trabajar juntos por primera vez el pasado jueves, es decir, desde el primer día, creo que somos capaces de mejorar en lo relativo a la última decisión y el último pase. Recuerdo la jugada de Omar Marmoush cuando remató el balón, mientras Andy Robertson estaba detrás de él y avanzaba por el mismo lado. Si conseguimos mejorar nuestro rendimiento en el último tercio del campo, creo que somos capaces de marcar muchos goles, porque tenemos jugadores con gran calidad. Ahora es difícil aceptar este resultado, porque creo que hicimos un buen partido".

Y añadió: "Tenemos que seguir trabajando, porque creo que jugamos muy bien cuando teníamos el balón, y logramos encontrar soluciones. Creo que somos capaces de ser mucho mejores en el último tercio del campo".

Y continuó: "La mentalidad del equipo consiste en ganar, ganar y ganar. Pero creo que tenemos que mantener la calma para conservar la confianza en nosotros mismos. Y creo que tenemos jugadores con la calidad suficiente para marcar muchos goles, como Dominic Solanke, Savio y Omar Marmoush".

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Y sobre el segundo tiempo: "Lamento que el cuerpo médico me pidiera sustituir a Savio y a Destiny Udogie tras el transcurso de 60 minutos. Mohammed Kudus y Andy Robertson jugaron muy bien, pero quizá hacer dos cambios en aquel momento no fue una decisión demasiado acertada. Pero no podemos arriesgarnos de nuevo a que Savio sufra una lesión, es un jugador muy importante para nosotros, y lo mismo se aplica a Destiny. Quizá perdimos algo de equilibrio y algo de conexión entre las líneas. Tenemos que respetar al Nottingham Forest, porque se apoyaron constantemente en los segundos balones y en los balones largos".

Y comentó sobre las lesiones en las filas del equipo: "Tenemos que mejorar en todos los aspectos del fútbol, tanto en lo que respecta a la organización cuando tenemos el balón como cuando no lo tenemos. E incluso hoy, creo que defendimos muy bien. Hemos fichado a jugadores muy buenos, pero no puedes simplemente construir un equipo apoyándote en los nombres, como sucede en el juego (Football Manager)".

Y concluyó hablando sobre el gol anulado al Nottingham Forest: "No vi la repetición, así que no puedo responder a tu pregunta".