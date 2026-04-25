«Daley Blind quiere volver al Ajax»

El contrato de Daily Blind con el Girona expira al final de esta temporada y aún no se sabe dónde seguirá su carrera. Según el analista de Ziggo Sport, Ronald de Boer, el defensa de 36 años quiere volver al Ajax, el club de su infancia.

Su vínculo con el Ajax es evidente: como canterano ha jugado 333 partidos con el primer equipo.

Además, el director técnico Jordi Cruijff considera fichar al entrenador del Girona, Míchel, aunque la llegada del español no afectaría la posible vuelta del defensa.

«Sé que tiene muchas ganas de ir al Ajax», afirma De Boer, cuyo hermano Frank lo entrenó durante años. «Es complicado, porque Youri Baas juega allí ahora», añade en referencia al central izquierdo.

«Baas es el número uno indiscutible allí. ¿Vas a cambiarlo? Eso no se hace. Y luego está Dies Janse, que lo está haciendo muy bien en el Groningen». El futuro de Janse, cedido, es incierto. El Club Brugge tiene un interés claro en el jugador de Zeeland.

De Boer duda de que, por su edad, Blind acepte ser suplente. «Eso depende de él. Si dice: “Quiero ser mentor y volver al club donde todo empezó”, entonces hay que ficharlo».

«No es un jugador que se rebele si no juega, pero llamará a la puerta si cree que está mejor. También puede actuar de “6”, además de ser una persona fantástica. Es muy bueno tenerlo cerca», concluye De Boer.