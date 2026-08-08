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Daan RotsVERSUZ
Jeroen van Poppel

Traducido por

Daan Rots: «Me llega por terceros que le gustaría ir al Ajax»

Ajax
FC Twente
N. Lang
D. Rots

Daan Rots ha recibido señales de que Noa Lang está abierto a regresar al Ajax. El atacante del FC Twente cuenta en el pódcast de fútbol VERSUZ que ha oído a través de su entorno que Lang vería con buenos ojos un traspaso a Ámsterdam.

El Ajax tiene a Lang en su radar como posible sustituto de Mika Godts. El extremo belga está firmemente en el punto de mira del Paris Saint-Germain y, según informaciones anteriores, podría salir por una cantidad de unos sesenta millones de euros.

A Rots le preguntan en VERSUZ por la posible llegada de Lang al Ajax y después aportó una información llamativa. «¿Quieren a Noa Lang, no?», comienza el extremo del FC Twente.

Después, Rots explica lo que él mismo ha escuchado. «He oído por ahí que Noa Lang también lo quiere bastante. Eso es lo que he oído», afirma el atacante.

Rots subraya a continuación una vez más que Lang no descarta de entrada un regreso a Ámsterdam. «He oído que está abierto al Ajax. Pero también es su club, ¿no?», dice.

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Un traspaso de Lang parece posible, ahora que puede salir del Napoli. El atacante de la selección neerlandesa, según informaciones anteriores, ya no tiene futuro en el club italiano y podría marcharse por unos 25 millones de euros.



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