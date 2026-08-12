¿Cuenta atrás para la salida de Koundé? El Barcelona se acerca a una estrella de España

El Barcelona comenzó sus movimientos previendo una reconstrucción de su línea defensiva, ya que el club catalán abrió canales de comunicación con una de las opciones más destacadas de la Premier League, como preparación ante una posible salida de Jules Koundé.

El sitio Metro informó, citando reportes españoles, que el Barcelona contactó con el entorno de Pedro Porro, lateral del Tottenham, para sondear la posibilidad de ficharlo durante el mercado de fichajes de verano, en medio del interés del Arsenal por hacerse con Koundé.

El periodista Gerard Romero dijo a través de su canal de YouTube que el Barcelona inició con fuerza sus contactos con el entorno de Porro durante los últimos días, presentando una oferta inicial a sus representantes.

A pesar de ello, Koundé no ha mostrado hasta ahora deseo de abandonar el Barcelona, mientras que su futuro sigue abierto, lo que llevó al club a moverse con antelación previendo cualquier novedad.

Porro tiene 26 años y ha ofrecido un gran nivel con el Tottenham, además de participar como titular en la mayoría de los partidos de la selección de España durante su camino hacia la conquista del último Mundial.

El lateral español está vinculado con un contrato con el Tottenham hasta el año 2031, después de renovar su contrato el pasado junio, y también cuenta con la confianza del entrenador Roberto de Zerbi, quien lo describió como un jugador importante y capaz de influir en los partidos tanto en defensa como en ataque.

El interés del Barcelona en Porro se debe a su capacidad para ocupar más de un rol en la línea defensiva, algo que se ajusta a las necesidades del equipo en caso de que Koundé se marche.