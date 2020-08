¿Cuántos títulos tiene el Inter?

En Goal hacemos un repaso del palmarés de los lombardos que este lunes buscarán instalarse en la final de la Europa League.

Este lunes, Inter de Milán y Shakhtar Donetsk definen un finalista de la . Luego de superar al , el cuadro de Antonio Conte se metió en semifinales tras 16 años. La última serie fue con derrota ante el . Eso sí, esta es la octava vez que los Nerazzurri llegan a esta instancia. Y ante el equipo de , la escuadra lombarda buscará llegar al duelo decisivo y consagrarse en un torneo en el que registra tres coronas.

¿Cuántos títulos tiene el Inter? En Goal repasamos el palmarés de los italianos en todas las competencias:

SERIE A

El equipo milanés registra 18 trofeos en el certamen doméstico. El primero lo logró en la temporada 1909/1910, mientras que el último data de la campaña 2009/2010. En aquel curso, el equipo interista sumó su quinto título de liga consecutivo tras vencer por la mínima en la definición al Siena.

Más equipos

Los títulos: 1909/1910, 1919/1920, 1929/1930, 1937/1938, 1939/1940, 1952/1953, 1953/1954, 1962/1963, 1964/1965, 1965/1966, 1970/1971, 1979/1980, 1988/1989, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.

COPPA ITALIA

SUPERCOPA

MUNDIAL DE CLUBES

En Copa, el cuadro de Milán tiene en sus vitrinas siete coronas, la última data de la temporada 2010/2011. El detalle: 1938/1939, 1977/1978, 1981/1982, 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2010/2011.La primera vez que alzó este trofeo fue en el curso 1989/90, mientras que la última se registró hace diez años: 1989/1990, 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011.

Luego de conquistar la , el Inter sumó a sus títulos logrados la Copa de la FIFA, en 2010, tras ganar en la final al TP Mazembe Englebert de la República Democrática del Congo en Abu Dhabi. El equipo nerazzurri, que también logró el Scudetto, la Coppa de y la Supercopa de Italia ese año, superó a su rival por 3-0. Pandev, Eto'o y Biabiany marcaron los tantos del triunfo.

COPA INTERCONTINENTAL

CHAMPIONS LEAGUE

EUROPA LEAGUE

El Inter registra dos copas Intercontinentales en su palmarés. Ambas conseguidas en los años 60 y de manera consecutiva: 1964/65 y 1965/66.Inter se consagró campeón de la Champions League en 3 ocasiones: 1963/1964, 1964/1965, 2009/2010. De hecho, el Inter jugará una semifinal de una competición europea por primera vez desde la temporada 2009/10 en la Liga de Campeones, cuando ganó la competición.

Inter se consagró campeón de la Europa League en 3 ocasiones (1990/91, 1993/94, 1997/98), durante la anterior denominación del certamen, “Copa UEFA”. El equipo italiano vuelve a las Semifinales tras 16 años. Para el Inter será la 21ª semifinal europea: en la historia de los nerazzurri hay 3 semifinales de la Copa de la Europa Central, 2 de la Copa de Ferias, 7 de la Copa de Europa y 1 de la Champions League, 7 de la Copa de la UEFA (con tres triunfos) a las que se suma esta de la Europa League.

El artículo sigue a continuación

Las otras semifinales:

1984/85 Inter vs.

1985/86 Inter vs. Real Madrid

1990/91 Inter vs.

1993/94 Inter vs.

1996/97 Inter vs. Mónaco

1997/98 Inter vs. Spartak de Moscú

2001/02 Inter vs. Feyenoord

Como dato, tras el tercer puesto en el grupo de la Champions League, el Inter ha ganado los cuatro partidos de la Europa League esta temporada y no llega a cinco victorias consecutivas en las principales competiciones europeas (excluidas las eliminatorias) desde abril de 2010 (racha que llegó a seis), cuando llegó a la final de la Champions League. Si gana, el Inter igualaría su récord de cinco triunfos consecutivos en la Copa de la UEFA/Europa League establecido en septiembre de 2000.