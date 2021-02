¿Cuántas veces la U. de Chile descendió en su historia?

A pesar de ser una de las escuadras más exitosas del país, el Bulla tiene un pasaje oscuro en la Primera B.

En el futbol todo puede pasar, es una regla básica que muchos olvidan. Cada inicio de temporada es ilusionante para los aficionados, pero tanto directivos como jugadores deben estar conscientes del riesgo que conlleva porque, guste o no, la permanencia está en juego cada año. En este 2021 le pasa a Colo Colo , pero hace unos años le ocurrió a la U. de Chile y el desenlace fue un doloroso descenso .



Por esa razón, en Goal te traemos todas las veces que los Azules bajaron de categoría.

¿Cuántas veces ha descendido la U. de Chile?

El club azul siempre se ha destacado por pelear por los primeros lugares del campeonato chileno. Pero en enero de 1989 escribieron el día más triste en su historia; consumaron su ida a la B por primera y única vez, pero eso sí, si te acercas a un aficionado de la Universidad que vivió ese trago amargo te podrá asegurar que el hecho ya se veía venir.

La trágica historia

Como fanático uno se ciega. Por más nublado que este el panorama uno no deja de tener fe. Así le pasó al Romántico Viajero, que tras varios problemas económicos se vio obligado a vender a sus principales figuras.



Todo comenzó en 1985, durante una gira a México. El plantel de la U se vio mermado por la salida de Luis Rodríguez , Martín Gálvez , Carlos Búfalo Poblete y Mariano Puyol , entre otros. El duro momento se vio maquillado en 1987 cuando el club ocupó un inesperado quinto lugar en la tabla y se clasificó a la fase final de la Copa Libertadores gracias al trabajo del entrenador, Alberto Quintano .



Aunado a eso, el entonces presidente, Waldo Greene , venía de hacer una buena campaña, aunque un tanto austera porque solo decidió sumar un refuerzo al equipo, el volante Jorge Pérez .



Todo estaba en contra; sin embargo, la cosas seguían saliendo para que los Leones no pensaran en el descenso. Los problemas comenzaron en junio de 1988, cuando quedaron eliminados de los octavos de final de la Copa y días después se presentó la renuncia de Quintano por discrepancias con el presidente Waldo.



Para el 7 de julio, el Romántico Viajero le dio el banquillo a Manuel Pellegrini . Su debut no estuvo tan mal, no se ganó, pero al menos se rescató un empate frente al Palestino . Luego todo fue cuesta abajo.





Las cosas no estaban para festejar ni mucho menos, pero el Ingeniero Pellegrini creyó que, en el peor momento de la temporada con la U, era buena idea irse a Inglaterra a tomar un curso de entrenadores. Con esto, Carlos Urzúa , ex portero del equipo, se hizo cargo del plantel y el resultado fueron tres derrotas y un empate .



Tras el regreso de Pellegrini, el rendimiento de los Azules mejoró al grado de que vencieron a Colo Colo en el Nacional por marcador de 3-0. Ese resultado, en vez de ayudarlos a mejorar los metió en una zona de confort que terminaron pagando con un doloroso descenso el 15 de enero de 1989.



Esa tarde, la Universidad de Chile llegaba con ventaja ante el Cobresal en la lucha por no caer a la B, pero todo les restó. Frente a todo pronóstico, sus rivales en la quema ( Unión Española y O'Higgins ) ganaron sus respectivos duelos y no quedaba de otras más que obtener los tres puntos.



¿El resultado? Un doloroso empate a dos que significó el primer descenso de la U en su historia. Para colmo, las estadísticas arrojaron que los de Pellegrini se marcharon a Segunda División con 26 puntos, un récord para el futbol chileno porque nadie que peleara la permanencia había sumado tantas unidades y su condena era dejar la Primera División.

Así es como todo le jugó en contra al elenco estudiantil. Solo una vez han descendido, pero eso ha sido suficiente para dejar una marca imborrable en sus hinchas.

El equipo de la Bulla estuvo casi un año en la B. El 14 de enero de 1990 se proclamó campeón y regresó a la máxima categoría del balompié andino.