Cristian Romero recibe un diagnóstico devastador tras el empujón de Brobbey

Cristian Romero ya conoce la gravedad de su lesión tras el partido contra el Sunderland: un pequeño desgarro en el ligamento medial de la rodilla, provocado por un fuerte empujón del delantero rival Brian Brobbey. Los Spurs perdieron 1-0 y perdieron también a uno de sus jugadores clave.

El choque, en el minuto 70, ocurrió tras un empujón de Brobbey que hizo chocar a Romero con su portero, Antonín Kinský. El defensa salió visiblemente afectado.

Las pruebas médicas confirmaron una pequeña rotura en el ligamento medial de la rodilla, lesión que lo mantendrá de baja entre seis y ocho semanas, por lo que probablemente se pierda lo que resta de temporada con los ‘Spurs’.

Aun así, se espera que esté listo para el Mundial que arranca el 11 de junio.

El Tottenham, decimoctavo en la Premier, tiene seis partidos para evitar el descenso y este fin de semana visita al Brighton.

El encuentro se decidió por un autogol: un disparo de Nordi Mukiele desvió Micky van de Ven. Era el debut de De Zerbi en el banquillo, que acabó en decepción. El club permanece por debajo de la línea de descenso.

Tras el partido, Brobbey publicó fotos del encuentro en las redes sociales, lo que provocó una avalancha de reacciones. Junto a mensajes de apoyo, aparecieron cientos de comentarios odiosos y racistas, sobre todo desde Argentina. Por ello, el Sunderland ha denunciado los hechos a la policía, a las plataformas sociales y a la Premier League.