Cristian Cedrés, el Plan B de América ante la baja de Renato Ibarra

Santiago Solari necesita un extremo derecho con urgencia para cerrar la plantilla de las Águilas en este torneo Apertura 2021.

Pese a que el Apertura 2021 está en marcha, Santiago Solari quiere redondear la plantilla de América y para ello necesita un extremo derecho, siendo esta el principal objetivo de las Águilas en lo que resta del mercado de pases.

Y es que la baja de Renato Ibarra por una lesión en el muslo derecho, que requirió una operación en el tendón del bíceps femoral, cambió todos los planes de los Azulcremas pues lo tendrá fuera de las canchas de tres a cinco meses.

Si bien el elegido era el venezolano Darwin Machís, el Granada ha puesto muchas trabas en las negociaciones. El América busca un préstamo con opción de compra, pero el club español solo contempla una venta por 10 millones de dólares.

Es por eso que el club ha comenzado a evaluar un plan B en caso de no concretar a Machís. Según pudo saber Goal, el cuerpo técnico del América se ha centrado en Cristian Cedrés, extremo derecho español que ha llamado la atención de Solari.

Cedrés quedó libre de Las Palmas el pasado 31 de agosto, por lo que su llegada no representa ningún gasto para las Águilas. Se trata de un extremo que pasó por las inferiores del Real Madrid y aunque no pudo llegar al primer equipo, fue dirigido por Santiago Sánchez, auxiliar de Solari en el América.

El español está en el radar del América, aunque no de momento no se han dado conversaciones formales para presentarle el proyecto de Coapa. Sin embargo, al no avanzar en las negociaciones por Machís, su nombre suena cada vez con más fuerza en el Nido.