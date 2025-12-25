Cremonese vs Napoli, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Napoli, después de levantar la Supercopa Italiana, se sumerge nuevamente en el campeonato.

Sigue en directo el partido Napoli vs Cremonese de la Serie A 2025-26

En la decimoséptima jornada de la Serie A, los azzurri visitan a la Cremonese, una de las revelaciones más destacadas de esta primera mitad de la temporada, que está superando las expectativas manteniéndose ampliamente alejada de la zona de descenso.

El equipo de Conte, en cambio, después de la exitosa misión vivida en Arabia, debe olvidar las amarguras vividas contra Benfica y Udinese, que precedieron el triunfo de Riad.

Toda la información sobre Cremonese vs Napoli la encuentras en esta página: desde las formaciones, hasta el canal de TV y la transmisión en directo del partido.

¿Cómo ver Cremonese vs Napoli en directo? Canal TV y transmisión en streaming

En España el partido podrá verse en Movistar+, DAZN, LaLiga TV Bar y Orange Football, mientras que en en México por ESPN y Disney+ Premium. En Sudamérica corre a cargo de ESPN 2 y Disney+ Premium y en Estados Unidos de DAZN y Paramount+.

Cremonese vs Napoli: hora de inicio

Serie A - Serie A Stadio Giovanni Zini

Cremonese vs Napoli se juega el domingo 28 de diciembre de 2025, a las 15:00, tiempo de España, en el estadio Giovanni Zini de Cremona.

México: 08:00 horas

Argentina: 11:00 horas

Estados Unidos: 09:00 horas (tiempo del Este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias sobre la Cremonese

Nicola sin el sancionado Payero, mientras que Ceccherini vuelve disponible después de cumplir la suspensión contra la Lazio. Todavía en recuperación, sobre todo, Bianchetti y Collocolo.

Noticias sobre el Napoli

Sigue fuera en casa azzurra Anguissa, De Bruyne, Gilmour y Meret, mientras que las condiciones de Beukema y Olivera están por evaluarse (lesionados en el entrenamiento durante la Supercopa Italiana).

Forma

El empate sin goles en el campo de la Lazio hizo olvidar a la Cremonese la derrota por la mínima con el Torino, mientras que el Napoli - excluyendo la feliz etapa de la Supercopa - viene de 2 derrotas consecutivas entre liga y Champions que habían interrumpido el súper filón de 5 victorias consecutivas obtenidas entre A y Coppa Italia (aunque por penales).

Partidos entre los dos equipos

En los 32 duelos anteriores 16 victorias del Napoli, 6 de la Cremonese y 10 empates.

Clasificación

En la víspera de la decimoséptima jornada de Serie A, Cremonese undécima con 21 puntos y Napoli tercero con 31, pero con un partido menos.