Costa Rica vs. Honduras, Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Costa Rica recibe a Honduras este martes 18 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo local) en el estadio Nacional, por la sexta jornada de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

Los Ticos llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-1 a manos de Haití en la fecha cinco. El equipo dirigido por Miguel Herrera es tercero en el Grupo C con seis puntos, obligados a ganar para aspirar al Mundial (con derrota o empate de Haití) o al repechaje (con derrota de Panamá o Surinam, considerando la diferencia de goles en el caso de los Suriboys).

Por su parte, los Catrachos cayeron por 0-2 frente a Nicaragua en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Reinaldo Rueda es líder en la tabla con ocho unidades, igualados con Haití por el boleto directo al Mundial, por lo que la diferencia de goles podría ser el factor decisivo en caso de ganar ambos. Una derrota deja fuera a Honduras y en caso de empate debe esperar a otros resultados para conocer su destino.

Cómo ver Costa Rica vs Honduras, Eliminatorias Concacaf al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España CONCACAF YouTube Sudamérica CONCACAF YouTube México Azteca Deportes Network (por confirmar) Estados Unidos Paramount+, Telemundo

El partido estará disponible en España y Sudamérica a través de CONCACAF Youtube, mientras que en México se podrá seguir por Azteca Deportes Network (a falta de confirmación oficial).

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y Telemundo.

Hora de inicio de Costa Rica vs Honduras

El partido se disputa este martes 18 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Nacional de Costa Rica.

México: 19:00 horas

19:00 horas Argentina: 22:00 horas

22:00 horas Estados Unidos: 20:00 horas (tiempo del este)

20:00 horas (tiempo del este) España:02:00 horas (miércoles 19)

Noticias de la Selección de Costa Rica

Después de la reciente derrota, Miguel Herrera entró en una acalorada conversación con la prensa respecto a sus responsabilidades en el momento actual del equipo nacional.

Noticias de la Selección de Honduras

Después de faltar a las últimas dos Copas del Mundo, los Catrachos tienen el boleto a 2026 al alcance de sus manos.

Cómo llegan al partido

