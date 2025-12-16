Corinthians y Vasco se enfrentan este miércoles 17 de diciembre, a las 21:30 horas (de Brasília), en el estadio Neo Química Arena, por el juego de ida de la final de la Copa de Brasil 2025. Ya el duelo de vuelta será el domingo 21, a las 18:30 horas, en el Maracanã.

Cómo ver Corinthians vs Vasco de Gama, Final Copa de Brasil 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no tiene señal confirmada para España, Sudamérica (fuera de Brasil), México y Estados Unidos. En caso de seguir siendo este el caso para la hora del juego, recomendamos NordVPN.

En las semifinales, estuvieron disponibles las señales de ESPN y Disney+ (México), DSports y DGO (Sudamérica), FOX Deportes y Fubo Sports (Estados Unidos).

Noticias y probables alineaciones

En busca del tetracampeonato de la Copa do Brasil, el Corinthians disputará la final de la competición por octava vez tras eliminar al Cruzeiro en los penales, por 5 a 4, en la semifinal. Antes de eso, el Timão venció al Novorizontino en la tercera fase por 2 a 0 en el marcador agregado, superó al rival Palmeiras en octavos de final por 3 a 0 y eliminó al Athletico-PR en cuartos de final, también por 3 a 0 en el agregado.

A pesar de la actuación por debajo de lo esperado en el partido contra el Cruzeiro y del penal desaprovechado, el técnico Dorival Júnior confirmó la permanencia de Yuri Alberto en el equipo titular. El delantero vive una sequía de goles y no marca desde el día 20 de noviembre.

"Yuri tiene mucha personalidad, no me preocupo. Si él sigue siendo participativo, el gol llegará y será decisivo”, afirmó el entrenador.

Por otro lado, el Vasco busca el segundo título de la Copa de Brasil y llega a la decisión tras eliminar al Fluminense en los penales, por 4 a 3. En la actual edición del torneo, el Gigante da Colina también pasó por el Botafogo en los penales, por 5 a 3, en los cuartos de final, además de eliminar al CSA con un marcador agregado de 3 a 1. Antes de eso, venció al União Rondonópolis y al Nova Iguaçu por 3 a 0 y pasó por el Operário-PR en los penales, por 7 a 6, en las fases iniciales.

"Fue un momento de profundo éxtasis, de alegría, ver a la afición celebrar algo que merece mucho. Dimos un paso más rumbo a un sueño de todo vascaíno. Tiene todo para ser una gran final. El Corinthians tiene un gran equipo, una afición que apoya bastante, y van a jugar un partido en São Paulo dentro de sus dominios y vamos a hacer la final aquí en el Maracaná. Tenemos que saber descansar y saber preparar. Tiene todo para ser dos grandes partidos", afirmó el técnico Fernando Diniz.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu, José Martínez, Maycon, Breno Bidon, André Carrillo, Memphis Depay y Yuri Alberto.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma, Thiago Mendes, Cauan Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez y Rayan.

Ausencias

Corinthians

Sin ausencias confirmadas.

Vasco

Lucas Piton, Jair, Adson y Paulo Ricardo están lesionados.

¿Cuándo es?

El partido se disputa este miércoles 17 de diciembre a las 21:30 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio Neo Química Arena.

México: 18:30 horas

18:30 horas España: 01:30 horas (jueves 18)

01:30 horas (jueves 18) Estados Unidos:19:30 horas (tiempo del este)

Antecedentes recientes

Últimos enfrentamientos directos

En 107 partidos disputados entre ambos equipos, el Corinthians acumula 49 victorias, frente a las 25 del Vasco, además de 33 empates. En el último encuentro, válido por la segunda ronda del Campeonato Brasileño 2025, el Corinthians ganó 3-2.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver juegos usando tu servicio de streaming. Una VPN, como NordVPN, permite establecer una conexión segura en línea. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre los mejores VPNs para transmisión de deportes.

Links útiles