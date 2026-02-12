Copa FA 2025-26: sorteo, calendario, resultados y guía de cada ronda

La FA Cup vuelve para su 145.ª edición en 2025-26, en la que los equipos más importantes de Inglaterra (además de algunos de Gales) se enfrentarán para hacerse con uno de los trofeos más prestigiosos del mundo del fútbol.
Con la participación de clubes de todos los niveles de la pirámide futbolística, la FA Cup ofrece con frecuencia a los equipos más modestos la oportunidad de enfrentarse a los gigantes de este deporte y, susurrándolo, la posibilidad de dar la sorpresa. El Crystal Palace era el vigente campeón, pero cayó ante el Macclesfield FC, equipo que no milita en la liga, en la tercera ronda, mientras que equipos como el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City y un grupo de aspirantes a la Premier League les pisarán los talones.
Aquí, GOAL te ofrece todos los detalles sobre la FA Cup 2025-26, ronda por ronda, incluyendo los sorteos, los partidos, los resultados y la información televisiva.
Sorteo, calendario y resultados de la cuarta ronda de la FA Cup 2025-26
El sorteo tuvo lugar el lunes 12 de enero de 2026. Entre los emparejamientos más destacados se encuentra el partido entre el Wrexham y el Ipswich Town, mientras que el Manchester City se reencuentra con su rival local, el Salford City. En el Reino Unido, los partidos se retransmitirán en directo por la BBC y TNT Sports. En Estados Unidos, los partidos se podrán ver en la cadena ESPN.
|Fecha
|Partido
|Canal de televisión
|13 de febrero
|Wrexham contra Ipswich Town
|BBC Wales, ESPN+
|13 de febrero
|Hull City vs Chelsea
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
|14 de febrero
|Burton Albion vs West Ham
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|14
|Southampton vs Leicester City
|ESPN+
|14
|Burnley vs Mansfield Town
|ESPN+
|14
|Norwich City contra West Brom
|ESPN+
|14
|Port Vales vs Bristol City
|ESPN+
|14 de febrero
|Manchester City vs Salford City
|ESPN Deportes, fubo, ESPN+
|14 de febrero
|Aston Villa vs Newcastle United
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
|14
|Liverpool vs Brighton
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 de febrero
|Birmingham City vs Leeds United
|TNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
|15
|Grimsby Town contra Wolves
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15
|Stoke City vs Fulham
|discovery+, ESPN+
|15 de febrero
|Arsenal vs Wigan Athletic
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 de febrero
|Oxford United vs Sunderland
|discovery+, ESPN+
|16 de febrero
|Macclesfield vs Brentford
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
Sorteo, calendario y resultados de la tercera ronda de la FA Cup 2025-26
El sorteo de la tercera ronda de la FA Cup se celebró el lunes 8 de diciembre, justo antes del partido en directo entre el Brackley Town y el Burton Albion, y los partidos se disputarán entre el 9 y el 12 de enero.
|Fecha
|Partido
|Canal de televisión
|9 de enero
|Port Vale 1-0 Fleetwood Town
|Discovery+, ESPN+
|9 de enero
|Preston North End 0-1 Wigan
|Discovery+, ESPN+
|9 de enero
|Wrexham 3-3 Nottingham Forest (Wrexham gana 4-3 en los penaltis)
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|9 de enero
|MK Dons 1-1 Oxford United (Oxford gana 4-3 en los penaltis)
|Discovery+, ESPN+
|10 de enero
|Wolves 6-1 Shrewsbury Town
|Discovery+, ESPN+
|10 de enero
|Everton 1-1 Sunderland (el Sunderland gana 3-0 en los penaltis)
|Discovery+, ESPN+
|10 de enero
|Cheltenham Town 0-2 Leicester City
|Discovery+, ESPN+
|10 de enero
|Macclesfield FC 2-1 Crystal Palace
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|10 de enero
|Doncaster Rovers 2-3 Southampton
|Solo resumen (Reino Unido), ESPN+
|10 de enero
|Ipswich Town 2-1 Blackpool
|Solo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+
|10 de enero
|Manchester City 10-1 Exeter City
|Solo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+
|10 de enero
|Sheffield Wednesday 0-2 Brentford
|Solo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+
|10 de enero
|Fulham 3-1 Middlesbrough
|Solo resumen (Reino Unido), ESPN+
|10 de enero
|Burnley 5-1 Millwall
|Solo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+
|10 de enero
|Boreham Wood 0-5 Burton Albion
|Solo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+
|10 de enero
|Newcastle United 3-3 Bournemouth (Newcastle gana 7-6 en los penaltis)
|Solo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+
|10
|Stoke City 1-0 Coventry City
|Solo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+
|10 de enero
|Tottenham 1-2 Aston Villa
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|10 de enero
|Grimsby Town 3-2 Weston Super Mare
|Discovery+, ESPN+
|10 de enero
|Cambridge United 2-3 Birmingham City
|Discovery+, ESPN+
|10 de enero
|Bristol City 5-1 Watford
|Discovery+, ESPN+
|10 de enero
|Charlton Athletic 1-5 Chelsea
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|11 de enero
|Derby County 1-3 Leeds United
|TNT Sports 2, Discovery+, ESPN+
|11 de enero
|Portsmouth 1-4 Arsenal
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|11 de enero
|West Ham 2-1 QPR (prórroga)
|Discovery+, ESPN+
|11 de enero
|Norwich City 5-1 Walsall
|Discovery+, ESPN+
|11 de enero
|Swansea City 2-2 West Brom (West Brom gana 6-5 en los penaltis)
|Discovery+, ESPN+
|11 de enero
|Hull City 0-0 Blackburn Rovers (Hull gana 4-3 en los penaltis)
|Discovery+, ESPN+
|11 de enero
|Sheffield United 3-4 Mansfield Town
|Discovery+, ESPN+
|11 de enero
|Manchester United 1-2 Brighton
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|12 de enero
|Liverpool 4-1 Barnsley
|TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
|20 de enero
|Salford City 3-2 Swindon Town
|ESPN+
Sorteo, calendario y resultados de la segunda ronda de la FA Cup 2025-26
El sorteo de la segunda ronda de la FA Cup 2025-26 se celebró el lunes 3 de noviembre de 2025, y los partidos se disputarán entre el 5 y el 8 de diciembre.
|Fecha
|Partido
|Canal de televisión
|5 de diciembre
|Salford City 4-0 Leyton Orient
|TNT Sports 1, discovery+/ ESPN Select
|6 de diciembre
|Accrington Stanley 2-2 (AET+P 3-1) Mansfield Town
|Solo lo más destacado
|6
|Chelmsford City 0-2 Weston-super-Mare
|Solo lo más destacado
|6 de diciembre
|Cheltenham Town 6-2 Buxton
|Solo lo más destacado
|6 de diciembre
|Exeter City 4-0 Wycombe Wanderers
|Solo lo más destacado
|6 de diciembre
|Peterborough 0-1 Barnsley
|Solo lo más destacado
|6 de diciembre
|Fleetwood Town 2-2 (prórroga + penaltis 4-2) Luton Town
|Solo lo más destacado
|6 de diciembre
|Grimsby Town 4-0 Wealdstone
|Solo lo más destacado
|6 de diciembre
|Milton Keynes Dons 3-1 Oldham Athletic
|Solo lo más destacado
|6 de diciembre
|Peterborough United 0-1 Barnsley
|Solo lo más destacado
|6 de diciembre
|Port Vale 1-0 Bristol Rovers
|Solo lo más destacado
|6 de diciembre
|Stockport County 0-0 (prórroga + penaltis 5-4) Cambridge United
|Solo lo más destacado
|6 de diciembre
|Swindon Town 4-0 Bolton Wanderers
|Solo lo más destacado
|6 de diciembre
|Wigan Athletic 2-2 (prórroga + penaltis 4-3) Barrow
|Solo lo más destacado
|6 de diciembre
|Sutton United 1-2 Shrewsbury Town
|BBC Two, iPlayer y TNT Sports 2 / ESPN Select
|6 de diciembre
|Chesterfield 1-2 Doncaster Rovers
|TNT Sports 1 y discovery+ / ESPN Select
|7 de diciembre
|Slough Town 1-3 Macclesfield
|TNT Sports 2 y discovery+ / ESPN Select
|7 de diciembre
|Boreham Wood 3-0 Newport County
|BBC Two, iPlayer y TNT Sports 1 / ESPN Select
|7 de diciembre
|Gateshead 0-2 Walsall
|TNT Sports 2 y discovery+ / ESPN Select
|7 de diciembre
|Blackpool 4-1 Carlisle United
|TNT Sports 1 y discovery+ / ESPN Select
|8 de diciembre
|Brackley Town 1-3 Burton Albion
|TNT Sports 1, discovery+ / ESPN Select
Sorteo, calendario y resultados de la primera ronda de la FA Cup 2025-26
Los partidos de la primera ronda de la FA Cup 2025-26 se disputaron entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2025. El sorteo tuvo lugar el lunes 13 de octubre de 2025.
|Fecha
|Partido
|Canal de televisión
|31 de octubre
|Luton Town 4-3 Forest Green Rovers
|TNT Sports 1 / ESPN Select
|1 de noviembre
|Chelmsford City 4-1 Braintree Town
|TNT Sports 1 y 3 / ESPN Select
|1 de noviembre
|Weston Super Mare 2-1 (prórroga) Aldershot Town
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Salford City 1-1 (4-2 en los penaltis) Lincoln City
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Colchester United 2-3 MK Dons
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Tranmere Rovers 1-3 Stockport County
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Wigan Athletic 1-1 (5-3P) Hemel Hempsted Town
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Newport County 2-2 (4-3P) Gillingham
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Cheltenham Town 1-0 Bradford City
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Barnsley 3-2 York City
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Reading 2-3 (prórroga) Carlisle United
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Bromley 1-2 Bristol Rovers
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Peterborough United 1-0 Cardiff City
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Oldham Athletic 3-1 Northampton Town
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Crewe Alexandra 1-2 Doncaster Rovers
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Stevenage 0-1 Chesterfield
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Boreham Wood 3-0 Crawley Town
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Sutton United 2-1 AFC Telford United
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Bolton Wanderers 2-1 Huddersfield Town
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Spennymoor Town 0-2 Barrow
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Wycombe Wanderers 2-0 Plymouth Argyle
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|FC Halifax Town 0-2 Exeter City
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Slough Town 2-1 Altrincham
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Wealdstone 1-0 Southend United
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Rotherham United 1-2 (prórroga) Swindon Town
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Grimsby Town 3-1 Ebbsfleet United
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Buxton 2-1 (prórroga) Chatham Town
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Burton Albion 6-0 St Albans City
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Blackpool 1-0 Scunthorpe United
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Cambridge United 3-0 Chester
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|AFC Wimbledon 0-2 Gateshead
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Mansfield Town 3-2 Harrogate Town
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Macclesfield 6-3 AFC Totton
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Fleetwood Town 2-1 Barnet
|Solo lo más destacado
|1 de noviembre
|Brackley Town 2-2 (4-3P) Notts County
|BBC Two / TNT Sports 3 / ESPN Select
|2 de noviembre
|South Shields 1-3 Shrewsbury Town
|TNT Sports 1 / ESPN Select
|2 de noviembre
|Eastleigh 0-3 Walsall
|BBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select
|2 de noviembre
|Port Vale 5-1 Maldon & Tiptree
|TNT Sports 1 / ESPN Select
|2 de noviembre
|Gainsborough Trinity 1-2 (prórroga) Accrington Stanley
|TNT Sports 1 / ESPN Select
|3 de noviembre
|Tamworth 0-1 Leyton Orient
|TNT Sports 1 / ESPN Select
Canal de televisión y retransmisiones de la FA Cup 2025-26
|País
|Canal de televisión
|Reino Unido
|TNT Sports, discovery+, BBC
|Estados Unidos
|ESPN
Reino Unido
TNT Sports, discovery+ y la BBC son los socios de retransmisión de la FA Cup en el Reino Unido para la temporada 2025-26. TNT Sports retransmitirá partidos seleccionados de la primera y segunda ronda, además de todos los partidos de la tercera ronda en adelante, excepto aquellos que comiencen durante el periodo de restricción de retransmisiones de los sábados a las 15:00. Por su parte, la BBC retransmitirá 14 partidos en directo, compartiéndolos con TNT Sports. Retransmitirá dos partidos por ronda hasta los cuartos de final, incluidos estos. También retransmitirá una semifinal y la final.
Estados Unidos
En Estados Unidos, los partidos de la FA Cup se podrán ver y retransmitir en directo por ESPN y sus canales de red, incluido ESPN Select.
Fechas de las rondas de la FA Cup 2025-26
Las rondas de clasificación de la FA Cup se disputaron a partir de agosto de 2025, y la primera ronda propiamente dicha, como se la conoce, comenzó a finales de octubre y principios de noviembre. Cuarenta y ocho equipos de la EFL (24 de la League One y 24 de la League Two) participan en esta fase.
Los equipos de la Premier League y la Championship entran en la tercera ronda, que está prevista para principios de enero de 2026. A continuación se muestra el desglose de las fechas de las rondas, así como los equipos que participan y el número de partidos.
|Ronda
|Fecha principal
|Equipos participantes
|Número de partidos
|Primera ronda
|1 de noviembre de 2025
|24 equipos de la Liga Uno + 24 equipos de la Liga Dos
|40
|Segunda ronda
|6 de diciembre de 2025
|Ninguna
|20
|Tercera ronda
|10 de enero de 2026
|20 equipos de la Premier League + 24 equipos de la Championship
|32
|Cuarta ronda
|14 de febrero de 2026
|Ninguna
|16
|Quinta ronda
|7 de marzo de 2026
|Ninguna
|8
|Cuartos de final
|4 de abril de 2026
|Ninguno
|4
|Semifinales
|25 de abril de 2026
|Ninguna
|2
|Final
|16 de mayo de 2026
|Ninguno
|1
¿Cuál es el premio en metálico de la FA Cup 2025-26?
El premio en metálico de la FA Cup varía según la ronda, y los ganadores de los empates de la primera ronda reciben 45 000 £ (60 000 $) cada uno, mientras que los perdedores reciben 15 000 £ (20 000 $) cada uno. Los premios aumentan significativamente a medida que avanzan las rondas, pero también lo hacen las apuestas, ya que no hay premios en metálico para los perdedores de la cuarta ronda, la quinta ronda y los cuartos de final. Como partido independiente, la final tiene un valor de 2 millones de libras esterlinas (2,6 millones de dólares) para los vencedores, mientras que los subcampeones se llevan a casa 1 millón de libras esterlinas (1,3 millones de dólares).
Si un equipo entra en la competición en la primera ronda y gana la FA Cup, acumulará algo más de 4 millones de libras (5,3 millones de dólares) en premios. El premio máximo que puede acumular un equipo de la Premier League que entre en la tercera ronda de la FA Cup es de 3,9 millones de libras (5,2 millones de dólares).
|Ronda
|Premio para el ganador
|Premio del perdedor
|Primera ronda
|45 000 £
|15 000 £
|Segunda ronda
|75 000 £
|20 000 £
|Tercera ronda
|115 000 £
|25 000 £
|Cuarta ronda
|120 000 £
|Ninguna
|Quinta ronda
|225 000 £
|Ninguna
|Cuartos de final
|450 000 £
|Ninguna
|Semifinal
|1 000 000 £
|500 000 £
|Final
|2 000 000 £
|1 000 000 £