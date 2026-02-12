Goal.com
Copa FA 2025-26: sorteo, calendario, resultados y guía de cada ronda

La guía completa de la FA Cup 2025-26, desglosada ronda por ronda, incluyendo dónde ver los partidos y mucho más.

La FA Cup vuelve para su 145.ª edición en 2025-26, en la que los equipos más importantes de Inglaterra (además de algunos de Gales) se enfrentarán para hacerse con uno de los trofeos más prestigiosos del mundo del fútbol.

Con la participación de clubes de todos los niveles de la pirámide futbolística, la FA Cup ofrece con frecuencia a los equipos más modestos la oportunidad de enfrentarse a los gigantes de este deporte y, susurrándolo, la posibilidad de dar la sorpresa. El Crystal Palace era el vigente campeón, pero cayó ante el Macclesfield FC, equipo que no milita en la liga, en la tercera ronda, mientras que equipos como el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City y un grupo de aspirantes a la Premier League les pisarán los talones.

Aquí, GOAL te ofrece todos los detalles sobre la FA Cup 2025-26, ronda por ronda, incluyendo los sorteos, los partidos, los resultados y la información televisiva.

Sorteo, calendario y resultados de la cuarta ronda de la FA Cup 2025-26

El sorteo tuvo lugar el lunes 12 de enero de 2026. Entre los emparejamientos más destacados se encuentra el partido entre el Wrexham y el Ipswich Town, mientras que el Manchester City se reencuentra con su rival local, el Salford City. En el Reino Unido, los partidos se retransmitirán en directo por la BBC y TNT Sports. En Estados Unidos, los partidos se podrán ver en la cadena ESPN.

FechaPartidoCanal de televisión
13 de febreroWrexham contra Ipswich TownBBC Wales, ESPN+
13 de febreroHull City vs ChelseaBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
14 de febreroBurton Albion vs West HamTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
14Southampton vs Leicester CityESPN+
14Burnley vs Mansfield TownESPN+
14Norwich City contra West BromESPN+
14Port Vales vs Bristol CityESPN+
14 de febreroManchester City vs Salford CityESPN Deportes, fubo, ESPN+
14 de febreroAston Villa vs Newcastle UnitedBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
14Liverpool vs BrightonTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 de febreroBirmingham City vs Leeds UnitedTNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
15Grimsby Town contra WolvesTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15Stoke City vs Fulhamdiscovery+, ESPN+
15 de febreroArsenal vs Wigan AthleticTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 de febreroOxford United vs Sunderlanddiscovery+, ESPN+
16 de febreroMacclesfield vs BrentfordTNT Sports 1, discovery+, ESPN+

Sorteo, calendario y resultados de la tercera ronda de la FA Cup 2025-26

El sorteo de la tercera ronda de la FA Cup se celebró el lunes 8 de diciembre, justo antes del partido en directo entre el Brackley Town y el Burton Albion, y los partidos se disputarán entre el 9 y el 12 de enero.

FechaPartidoCanal de televisión
9 de eneroPort Vale 1-0 Fleetwood TownDiscovery+, ESPN+
9 de eneroPreston North End 0-1 WiganDiscovery+, ESPN+
9 de eneroWrexham 3-3 Nottingham Forest (Wrexham gana 4-3 en los penaltis)TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
9 de eneroMK Dons 1-1 Oxford United (Oxford gana 4-3 en los penaltis)Discovery+, ESPN+
10 de eneroWolves 6-1 Shrewsbury TownDiscovery+, ESPN+
10 de eneroEverton 1-1 Sunderland (el Sunderland gana 3-0 en los penaltis)Discovery+, ESPN+
10 de eneroCheltenham Town 0-2 Leicester CityDiscovery+, ESPN+
10 de eneroMacclesfield FC 2-1 Crystal PalaceBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
10 de eneroDoncaster Rovers 2-3 SouthamptonSolo resumen (Reino Unido), ESPN+
10 de eneroIpswich Town 2-1 BlackpoolSolo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+
10 de eneroManchester City 10-1 Exeter CitySolo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+
10 de eneroSheffield Wednesday 0-2 BrentfordSolo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+
10 de eneroFulham 3-1 MiddlesbroughSolo resumen (Reino Unido), ESPN+
10 de eneroBurnley 5-1 MillwallSolo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+
10 de eneroBoreham Wood 0-5 Burton AlbionSolo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+
10 de eneroNewcastle United 3-3 Bournemouth (Newcastle gana 7-6 en los penaltis)Solo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+
10Stoke City 1-0 Coventry CitySolo lo más destacado (Reino Unido), ESPN+
10 de eneroTottenham 1-2 Aston VillaBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
10 de eneroGrimsby Town 3-2 Weston Super MareDiscovery+, ESPN+
10 de eneroCambridge United 2-3 Birmingham CityDiscovery+, ESPN+
10 de eneroBristol City 5-1 WatfordDiscovery+, ESPN+
10 de eneroCharlton Athletic 1-5 ChelseaTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
11 de eneroDerby County 1-3 Leeds UnitedTNT Sports 2, Discovery+, ESPN+
11 de eneroPortsmouth 1-4 ArsenalTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
11 de eneroWest Ham 2-1 QPR (prórroga)Discovery+, ESPN+
11 de eneroNorwich City 5-1 WalsallDiscovery+, ESPN+
11 de eneroSwansea City 2-2 West Brom (West Brom gana 6-5 en los penaltis)Discovery+, ESPN+
11 de eneroHull City 0-0 Blackburn Rovers (Hull gana 4-3 en los penaltis)Discovery+, ESPN+
11 de eneroSheffield United 3-4 Mansfield TownDiscovery+, ESPN+
11 de eneroManchester United 1-2 BrightonTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
12 de eneroLiverpool 4-1 BarnsleyTNT Sports 1, Discovery+, ESPN+
20 de eneroSalford City 3-2 Swindon TownESPN+

Sorteo, calendario y resultados de la segunda ronda de la FA Cup 2025-26

El sorteo de la segunda ronda de la FA Cup 2025-26 se celebró el lunes 3 de noviembre de 2025, y los partidos se disputarán entre el 5 y el 8 de diciembre.

FechaPartidoCanal de televisión
5 de diciembreSalford City 4-0 Leyton Orient TNT Sports 1, discovery+/ ESPN Select
6 de diciembreAccrington Stanley 2-2 (AET+P 3-1) Mansfield Town Solo lo más destacado
6Chelmsford City 0-2 Weston-super-Mare Solo lo más destacado
6 de diciembreCheltenham Town 6-2 Buxton Solo lo más destacado
6 de diciembreExeter City 4-0 Wycombe Wanderers Solo lo más destacado
6 de diciembrePeterborough 0-1 Barnsley Solo lo más destacado
6 de diciembreFleetwood Town 2-2 (prórroga + penaltis 4-2) Luton Town Solo lo más destacado
6 de diciembreGrimsby Town 4-0 Wealdstone Solo lo más destacado
6 de diciembreMilton Keynes Dons 3-1 Oldham Athletic Solo lo más destacado
6 de diciembrePeterborough United 0-1 Barnsley Solo lo más destacado
6 de diciembrePort Vale 1-0 Bristol Rovers Solo lo más destacado
6 de diciembreStockport County 0-0 (prórroga + penaltis 5-4) Cambridge United Solo lo más destacado
6 de diciembreSwindon Town 4-0 Bolton Wanderers Solo lo más destacado
6 de diciembreWigan Athletic 2-2 (prórroga + penaltis 4-3) Barrow Solo lo más destacado
6 de diciembreSutton United 1-2 Shrewsbury Town BBC Two, iPlayer y TNT Sports 2 / ESPN Select
6 de diciembreChesterfield 1-2 Doncaster Rovers TNT Sports 1 y discovery+ / ESPN Select
7 de diciembreSlough Town 1-3 Macclesfield TNT Sports 2 y discovery+ / ESPN Select
7 de diciembreBoreham Wood 3-0 Newport County BBC Two, iPlayer y TNT Sports 1 / ESPN Select
7 de diciembreGateshead 0-2 Walsall TNT Sports 2 y discovery+ / ESPN Select
7 de diciembreBlackpool 4-1 Carlisle United TNT Sports 1 y discovery+ / ESPN Select
8 de diciembreBrackley Town 1-3 Burton Albion TNT Sports 1, discovery+ / ESPN Select

Sorteo, calendario y resultados de la primera ronda de la FA Cup 2025-26

Los partidos de la primera ronda de la FA Cup 2025-26 se disputaron entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2025. El sorteo tuvo lugar el lunes 13 de octubre de 2025.

FechaPartidoCanal de televisión
31 de octubreLuton Town 4-3 Forest Green RoversTNT Sports 1 / ESPN Select
1 de noviembreChelmsford City 4-1 Braintree TownTNT Sports 1 y 3 / ESPN Select
1 de noviembreWeston Super Mare 2-1 (prórroga) Aldershot TownSolo lo más destacado
1 de noviembreSalford City 1-1 (4-2 en los penaltis) Lincoln CitySolo lo más destacado
1 de noviembreColchester United 2-3 MK DonsSolo lo más destacado
1 de noviembreTranmere Rovers 1-3 Stockport CountySolo lo más destacado
1 de noviembreWigan Athletic 1-1 (5-3P) Hemel Hempsted TownSolo lo más destacado
1 de noviembreNewport County 2-2 (4-3P) GillinghamSolo lo más destacado
1 de noviembreCheltenham Town 1-0 Bradford CitySolo lo más destacado
1 de noviembreBarnsley 3-2 York CitySolo lo más destacado
1 de noviembreReading 2-3 (prórroga) Carlisle UnitedSolo lo más destacado
1 de noviembreBromley 1-2 Bristol RoversSolo lo más destacado
1 de noviembrePeterborough United 1-0 Cardiff CitySolo lo más destacado
1 de noviembreOldham Athletic 3-1 Northampton TownSolo lo más destacado
1 de noviembreCrewe Alexandra 1-2 Doncaster RoversSolo lo más destacado
1 de noviembreStevenage 0-1 ChesterfieldSolo lo más destacado
1 de noviembreBoreham Wood 3-0 Crawley TownSolo lo más destacado
1 de noviembreSutton United 2-1 AFC Telford UnitedSolo lo más destacado
1 de noviembreBolton Wanderers 2-1 Huddersfield TownSolo lo más destacado
1 de noviembreSpennymoor Town 0-2 BarrowSolo lo más destacado
1 de noviembreWycombe Wanderers 2-0 Plymouth ArgyleSolo lo más destacado
1 de noviembreFC Halifax Town 0-2 Exeter CitySolo lo más destacado
1 de noviembreSlough Town 2-1 AltrinchamSolo lo más destacado
1 de noviembreWealdstone 1-0 Southend UnitedSolo lo más destacado
1 de noviembreRotherham United 1-2 (prórroga) Swindon TownSolo lo más destacado
1 de noviembreGrimsby Town 3-1 Ebbsfleet UnitedSolo lo más destacado
1 de noviembreBuxton 2-1 (prórroga) Chatham TownSolo lo más destacado
1 de noviembreBurton Albion 6-0 St Albans CitySolo lo más destacado
1 de noviembreBlackpool 1-0 Scunthorpe UnitedSolo lo más destacado
1 de noviembreCambridge United 3-0 ChesterSolo lo más destacado
1 de noviembreAFC Wimbledon 0-2 GatesheadSolo lo más destacado
1 de noviembreMansfield Town 3-2 Harrogate TownSolo lo más destacado
1 de noviembreMacclesfield 6-3 AFC TottonSolo lo más destacado
1 de noviembreFleetwood Town 2-1 BarnetSolo lo más destacado
1 de noviembreBrackley Town 2-2 (4-3P) Notts CountyBBC Two / TNT Sports 3 / ESPN Select
2 de noviembreSouth Shields 1-3 Shrewsbury TownTNT Sports 1 / ESPN Select
2 de noviembreEastleigh 0-3 WalsallBBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select
2 de noviembrePort Vale 5-1 Maldon & TiptreeTNT Sports 1 / ESPN Select
2 de noviembreGainsborough Trinity 1-2 (prórroga) Accrington StanleyTNT Sports 1 / ESPN Select
3 de noviembre Tamworth 0-1 Leyton OrientTNT Sports 1 / ESPN Select

Canal de televisión y retransmisiones de la FA Cup 2025-26

PaísCanal de televisión
Reino UnidoTNT Sports, discovery+, BBC
Estados UnidosESPN

Reino Unido

TNT Sports, discovery+ y la BBC son los socios de retransmisión de la FA Cup en el Reino Unido para la temporada 2025-26. TNT Sports retransmitirá partidos seleccionados de la primera y segunda ronda, además de todos los partidos de la tercera ronda en adelante, excepto aquellos que comiencen durante el periodo de restricción de retransmisiones de los sábados a las 15:00. Por su parte, la BBC retransmitirá 14 partidos en directo, compartiéndolos con TNT Sports. Retransmitirá dos partidos por ronda hasta los cuartos de final, incluidos estos. También retransmitirá una semifinal y la final.

Estados Unidos

En Estados Unidos, los partidos de la FA Cup se podrán ver y retransmitir en directo por ESPN y sus canales de red, incluido ESPN Select.

Fechas de las rondas de la FA Cup 2025-26

Las rondas de clasificación de la FA Cup se disputaron a partir de agosto de 2025, y la primera ronda propiamente dicha, como se la conoce, comenzó a finales de octubre y principios de noviembre. Cuarenta y ocho equipos de la EFL (24 de la League One y 24 de la League Two) participan en esta fase.

Los equipos de la Premier League y la Championship entran en la tercera ronda, que está prevista para principios de enero de 2026. A continuación se muestra el desglose de las fechas de las rondas, así como los equipos que participan y el número de partidos.

RondaFecha principalEquipos participantesNúmero de partidos
Primera ronda1 de noviembre de 202524 equipos de la Liga Uno + 24 equipos de la Liga Dos40
Segunda ronda6 de diciembre de 2025Ninguna20
Tercera ronda10 de enero de 202620 equipos de la Premier League + 24 equipos de la Championship32
Cuarta ronda14 de febrero de 2026Ninguna16
Quinta ronda7 de marzo de 2026Ninguna8
Cuartos de final4 de abril de 2026Ninguno4
Semifinales25 de abril de 2026Ninguna2
Final16 de mayo de 2026Ninguno1

¿Cuál es el premio en metálico de la FA Cup 2025-26?

El premio en metálico de la FA Cup varía según la ronda, y los ganadores de los empates de la primera ronda reciben 45 000 £ (60 000 $) cada uno, mientras que los perdedores reciben 15 000 £ (20 000 $) cada uno. Los premios aumentan significativamente a medida que avanzan las rondas, pero también lo hacen las apuestas, ya que no hay premios en metálico para los perdedores de la cuarta ronda, la quinta ronda y los cuartos de final. Como partido independiente, la final tiene un valor de 2 millones de libras esterlinas (2,6 millones de dólares) para los vencedores, mientras que los subcampeones se llevan a casa 1 millón de libras esterlinas (1,3 millones de dólares).

Si un equipo entra en la competición en la primera ronda y gana la FA Cup, acumulará algo más de 4 millones de libras (5,3 millones de dólares) en premios. El premio máximo que puede acumular un equipo de la Premier League que entre en la tercera ronda de la FA Cup es de 3,9 millones de libras (5,2 millones de dólares).

RondaPremio para el ganadorPremio del perdedor
Primera ronda45 000 £15 000 £
Segunda ronda75 000 £20 000 £
Tercera ronda115 000 £25 000 £
Cuarta ronda120 000 £Ninguna
Quinta ronda225 000 £Ninguna
Cuartos de final450 000 £Ninguna
Semifinal1 000 000 £500 000 £
Final2 000 000 £1 000 000 £

