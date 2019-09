Cómo es el contrato de Maradona con Gimnasia

Diego ya se transformó en el nuevo DT del Lobo. El vínculo, que tiene distintas cláusulas, finaliza a mediados del 2020.

La revolución Maradona ya se respira en La Plata y en todo el país. El regreso de Diego al fútbol argentino no sólo significa para Gimnasia un acontencimiento histórico en lo futbolístico y en lo social, sino también en lo económico. Es que ante su desembarco, la primera incógnita que surgió es cómo hará el Lobo para pagar el contrato del Diez.

En la primera comunicación que mantuvieron Maradona y el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, el exentrenador de de Sinaloa le aclaró que el dinero no iba a ser un obstáculo para alcanzar un acuerdo. "No vengo a fundir al club, lo que ustedes me puedan pagar esta bien. La plata no es una prioridad en mi vida, porque la verdad es que no me hace falta", habría dicho el exfutbolista de 58 años, según publicó Olé.

El contrato del Diez con el Tripero es por un año, hasta junio de 2020, y tiene distintas cláusulas por compromisos de Diego en el extranjero. Si bien todavía no se informaron ni trascendieron cifras, es un hecho que ya varias empresas importantes se comprometieron a colaborar, ya que la situación económica de la institución no es la mejor.