Conte abre la puerta a volver a dirigir la selección italiana

El fútbol italiano atraviesa una delicada fase de transición tras el gran revés que supuso el fracaso de la selección nacional a la hora de clasificarse para la fase final del Mundial. Esta crisis no solo ha supuesto un duro golpe para la afición, sino que ha abierto la puerta a cambios radicales dentro de la Federación Italiana de Fútbol y ha vuelto a plantear preguntas decisivas sobre el futuro de la Azzurri y su potencial a nivel internacional.

En un paso decisivo, Gabriele Gravina anunció su dimisión de la presidencia de la Federación, lo que ha llevado al sistema a una fase de reestructuración integral, encabezada por la cuestión de la elección de un seleccionador interino, a la espera de que se resuelva el asunto del entrenador permanente que sucederá a Gennaro Gattuso.

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El nombre de Antonio Conte, seleccionador del Nápoles, ha surgido como el principal candidato para dirigir la selección italiana, en una apuesta que podría suponer su regreso a la escena internacional tras años de ausencia.

Conte ya dirigió la selección entre 2014 y 2016, y logró llegar a los cuartos de final de la Eurocopa 2016, antes de quedar eliminado en la tanda de penaltis ante Alemania, lo que refuerza sus posibilidades de obtener el apoyo dentro de la Federación.

Según la información disponible, Aurelio De Laurentiis, presidente del Nápoles, podría no oponerse a la marcha de Conte este verano, especialmente si Giovanni Malagò resulta elegido nuevo presidente de la Federación Italiana en las elecciones previstas para el 22 de junio, según informa el diario «La Gazzetta dello Sport».

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Tras la debacle... Un nombre inesperado se acerca a la dirección de la selección italiana

Conte dejó la puerta abierta a la posibilidad de entrenar a la selección, confirmando que su futuro en el Nápoles sigue siendo objeto de debate. Tras la victoria de su equipo sobre el Milan en la liga, declaró: «No olvidemos que en los últimos meses de la temporada pasada los medios de comunicación hablaron de mi marcha a la Juventus. Los medios necesitan escribir algo, y es normal que mi nombre aparezca en la lista. Si yo fuera presidente de la Federación, pondría mi nombre entre los candidatos por varias razones».

Y añadió: «He trabajado con la selección italiana y conozco bien el ambiente. Representar a tu país es un honor incomparable. Pero me queda un año de contrato con el Nápoles y, al final de la temporada, me sentaré con el presidente para hablar del tema».

Conte también se refirió a la situación del fútbol italiano tras la eliminación del Mundial, diciendo: «Si nos hubiéramos clasificado tras ganar en los penaltis a Bosnia, la gente estaría hablando de un gran logro y de un fútbol bonito. Pero en este deporte, lo que cuenta son los resultados. Tras tres ediciones consecutivas sin clasificarnos para el Mundial, hay que tomar medidas serias».

Y añadió: «Cuando era seleccionador, se hablaba mucho, pero el apoyo de los clubes era escaso. Ahora la situación se considera catastrófica, pero incluso en las catástrofes siempre hay algo que se puede salvar. Si las cosas no cambian, la situación seguirá igual, nos clasifiquemos o no. A todo el mundo le importa la selección, y hay que tomar medidas reales».

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