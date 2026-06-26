Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Conmoción en Toronto: Irak cae ante Senegal desde el inicio

Senegal vs Irak
Senegal
Irak
World Cup
Senegal
Irak
Canadá

El VAR agrava las heridas de Irak... Expulsión directa tras un gol tempranero de Senegal

La selección iraquí sufrió varios choques en los primeros minutos del partido contra Senegal, que se disputa en Toronto en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

En el minuto 4, Abdallah Seck cabeceó un centro tras un córner y, tras rozar en Habib Diara, abrió el marcador.

En el 10’, Rebin Solaga falló un despeje de cabeza que favoreció a Sadio Mané, quien quedó solo ante el portero Ahmed Basil y fue derribado por el defensa.

El árbitro pitó falta y mostró amarilla, pero tras revisar el VAR cambió la decisión por roja directa, al considerar ocasión clara de gol para los Leones de la Teranga.

Senegal, tercera del Grupo 9 sin puntos, ya perdió con Francia (3-1) y Noruega (3-2).

Irak, último del grupo, también suma cero puntos tras perder con Noruega (4-1) y Francia (3-0).

Anuncios