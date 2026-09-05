Hansi Flick, técnico del Barcelona, insinuó que dejará fuera del once inicial ante el Valencia, en LaLiga, al joven delantero egipcio Hamza Abdel Karim, pese a reconocer que el recién llegado brasileño Gabriel Jesus no está en condiciones.

El Barcelona visitará al Valencia en el estadio de Mestalla mañana domingo, en la cuarta jornada de LaLiga, con la mira puesta en colocarse en solitario al frente de la clasificación tras la derrota de su rival, el Real Madrid, por 0-1 ante el Real Betis ayer viernes.

Jesus no está a pleno rendimiento

Flick, en la rueda de prensa celebrada hoy sábado, desveló la situación de Jesus, que se incorporó al equipo procedente del Arsenal el pasado martes, y confirmó que todavía está lejos de estar plenamente listo, aunque puede participar durante un tiempo limitado ante el Valencia.

Explicó, según destacó el diario "As": "Por supuesto, no está al 100%, pero está preparado para jugar unos minutos. Veremos cómo se desarrolla el partido. Es bueno ver la forma en la que ha trabajado y lo tranquilo que está".

Raphinha, la mejor opción en la punta de ataque

El técnico alemán descartó, al mismo tiempo, la idea de recurrir a Hamza Abdel Karim en la posición de delantero, ya que subrayó que el otro brasileño, Raphinha, representa la mejor solución en este momento, por los desmarques que ofrece y su capacidad para liderar la presión.

Dijo: "En este momento, creo que él (Raphinha) es la mejor opción. Inicia la dinámica de juego y la presión, y nos aporta velocidad. Para mí, es la mejor opción que tenemos en esta posición actualmente".

Raphinha ha marcado 5 goles en los tres partidos que ha jugado el Barcelona en LaLiga esta temporada, más que ningún otro jugador de la competición.

En cambio, Hamza se conformó con participar apenas 4 minutos durante el último encuentro ante el Rayo Vallecano.

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En otro orden de cosas, el técnico alemán habló de Jules Koundé, y expresó su confianza en su capacidad para jugar en más de una posición, pese a no haber comenzado la temporada en el once inicial.

Dijo: "Es un jugador increíblemente profesional. No ha empezado los partidos como titular, pero eso representa un reto para él. Su misión es alcanzar su mejor nivel, como el que tuvo en la temporada 2024-2025. Puede jugar bien en las dos posiciones, pero, como siempre, el equipo es lo más importante".

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