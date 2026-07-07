Con las camisetas 1, 10 y 3000... El gol que eliminó a Egipto ya es histórico

El gol que eliminó a Egipto del Mundial 2026 ya es histórico.

Egipto cayó 2-3 ante Argentina en octavos del Mundial 2026 tras haber liderado 2-0.

El tercer gol argentino lo marcó el centrocampista Enzo Fernández en el tiempo de descuento, rematando de cabeza un centro y enviando el balón al fondo de la red.

Según Squawka, es el primer gol de un jugador del Chelsea en este Mundial.

Además, es el décimo gol que da la victoria en tiempo de descuento en este Mundial, superando a todas las ediciones anteriores.

Además, fue el gol 3000 en la historia de la Copa del Mundo desde 1930.