«Compórtate como corresponde»... João Neves paga el precio de sus palabras sobre Ronaldo

João Neves, centrocampista de Portugal, generó polémica al afirmar que Cristiano Ronaldo ya no es intocable en la selección, tras el empate 1-1 contra la República Democrática del Congo en la primera jornada del Mundial 2026.

Neves, autor del único gol luso, afirmó que ya no se le trata como un caso excepcional dentro del grupo.

Un jugador más.

«Todos sabemos lo que Cristiano ha aportado a nosotros, a la selección de Portugal y al mundo del fútbol, pero en este momento él es consciente, al igual que nosotros, de que no es diferente de los demás», afirmó el jugador del París Saint-Germain.

Y añadió: «Es un jugador más que ayuda al grupo, como todos. Está aquí para aportar su granito de arena y apoyar a la selección».

Rendimiento mediocre

Las declaraciones de Neves llegaron tras el discreto partido de Ronaldo ante la República Democrática del Congo, en el que jugó todo el encuentro sin disparar entre los tres palos.

El partido evidenció que el capitán del Al-Nassr suma diez encuentros consecutivos sin marcar en Mundiales o Eurocopas, lo que reaviva el debate sobre su lugar en el once de Roberto Martínez.

A pesar de jugar los 90 minutos, apenas tocó el balón 25 veces, menos que cuatro compañeros que entraron de cambio y que el portero Diogo Costa.

Su bajo rendimiento generó gran indignación.

Según The Sun, sus palabras desataron críticas en redes de los seguidores de Ronaldo, quienes las consideraron irrespetuosas hacia el capitán y uno de los mejores jugadores de la historia.

Las redes de Neves se llenaron de mensajes airados que le exigían respetar a Ronaldo, y las críticas alcanzaron a su novia, Madalena Araújo.

En su perfil aparecían mensajes como: «Tus palabras sobre Cristiano Ronaldo faltan al respeto. No tienes que quererlo, pero sí respetarlo: ha ganado cinco Balones de Oro, cinco Champions y es el máximo goleador de la historia».

Otro añadió: «Él es la razón por la que millones de niños se enamoraron del fútbol, incluidos jugadores de tu generación».

Otro apuntó: «Eres joven y talentoso, pero el talento sin respeto no vale. Las leyendas construyeron este deporte y te abrieron camino, actúa en consecuencia».

Otro resumen: «Muestra un poco de clase y no menciones el nombre de Ronaldo más que con todo el respeto».

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Otras respuestas criticaron a Neves: algunos aficionados le pidieron que dejara de culpar a Ronaldo del bajón de la selección, y otros instaron a los jugadores de Portugal a defender a su capitán como los argentinos hacen con Lionel Messi.

Las reacciones llegaron a la cuenta de su novia, Madalena Araújo, donde un seguidor escribió: «Dile a ese chaval bajito que respete a Cristiano».

Otros recordaron que Ronaldo es uno de los mejores jugadores de la historia y que sus logros con Portugal merecen más reconocimiento.

Ahora la selección lusa se prepara para su segundo partido contra Uzbekistán, y la incertidumbre sobre la titularidad de Ronaldo crece tras las críticas recibidas después del duelo frente a la República Democrática del Congo.