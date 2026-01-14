Cómo ver hoy el FC Koln vs Bayern Múnich de la Bundesliga: Transmisión en vivo, canal de TV y hora de inicio

Bayern Munich continúa su marcha implacable hacia otra corona de la Bundesliga con un viaje a FC Koln.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de FC Koln vs Bayern Munich, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Horario de inicio FC Koln vs Bayern Munich

FC Koln vs Bayern Munich comienza el 14 de enero de 2026 a las 14:30 EST y 19:30 GMT.

Previa del partido

Bayern ya lidera a sus rivales más cercanos, Dortmund, por 11 puntos después de 16 partidos en la carrera por el título de la Bundesliga, anotando 63 veces y 12 veces en sus dos últimas salidas. La leyenda inglesa Harry Kane ya tiene 20 goles en la liga, bien encaminado para igualar o mejorar su cifra de 36 anotaciones en la temporada 2023-24. Si lo logra, podría comenzar a mirar el récord histórico de una sola temporada de Robert Lewandowski de 41 goles en la Bundesliga en la campaña 2020-21. Michael Olise y Luis Díaz son los principales asistentes del Bayern con nueve y ocho asistencias en la Bundesliga esta temporada, respectivamente.

Koln está a solo cinco puntos por encima de la zona de descenso y no ha ganado en siete partidos, aunque la última vez rompieron una racha de tres derrotas seguidas con un empate 2-2 contra Heidenheim.

Lesiones, suspensiones y datos del partido

Koln no contará con el mediocampista suspendido Eric Martel.

Jamal Musiala sigue fuera para el Bayern, así que se espera que Serge Gnabry continúe en el ataque detrás de Kane. Joshua Kimmich es duda, por lo que Bayern optará por Leon Goretzka y Aleksandar Pavlovic en el centro del campo.

Bayern ha anotado al menos tres goles en 20 de sus 26 partidos esta temporada.

Bayern solo ha mantenido su portería a cero en dos de sus últimos 11 partidos en todas las competiciones.

