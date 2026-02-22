Cómo ver el partido de hoy entre el Los Angeles FC y el Inter Miami CF de la Major League Soccer: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Aquí es donde puedes encontrar las retransmisiones en directo en inglés del partido entre el Los Angeles FC y el Inter Miami CF, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

Cómo ver contenido en cualquier lugar con una VPN

Si estás de viaje en el extranjero o simplemente quieres acceder a tus servicios de streaming habituales desde otra parte del mundo, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Aquí es donde una red privada virtual (VPN) resulta útil.

Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada en línea. Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones de bloqueo y ver a tu equipo favorito en directo. Haz clic aquí para obtener una guía paso a paso o, si lo prefieres, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.

Hora de inicio del partido entre el Los Angeles FC y el Inter Miami CF

Major League Soccer - Major League Soccer Los Angeles Memorial Coliseum

El partido de hoy entre el Los Angeles FC y el Inter Miami CF comenzará el 22 de febrero de 2026 a las 02:30.

Previa del partido

Tanto el Los Angeles FC como el Inter Miami afrontan la nueva temporada renovados tras importantes cambios en sus plantillas. En los últimos cinco enfrentamientos entre el Los Angeles FC y el Inter Miami CF, el LAFC ha salido victorioso en la mayoría de ocasiones, con tres victorias y dos derrotas, lo que puede sorprender a muchos aficionados al fútbol. Este historial de enfrentamientos directos pone de manifiesto la rivalidad competitiva de las últimas temporadas, en la que ninguno de los dos equipos ha logrado establecer un dominio absoluto.

Lesiones

La disponibilidad de la plantilla será un factor crítico en el primer partido, ya que Los Ángeles tendrá que jugar sin Ryan Raposo, Igor Jesus, Jacob Shaffelburg, Artem Smolyakov y Aaron Long. Todos ellos están fuera de juego por lesión o sanción. Los fichajes descartan a varios nombres conocidos, como Francisco Ginella y Alexandru Băluță, para el equipo local. El Inter Miami también tiene sus propias bajas: Telasco Segovia y Dayne St. Clair están concentrados con sus respectivas selecciones, mientras que David Ruíz sigue recuperándose de una lesión. Además, hay bajas notables como las de Luis Suárez y Fafà Picault.

Noticias del equipo y plantillas

Guía paso a paso sobre VPN para ver hoy el partido entre Los Angeles FC e Inter Miami CF

NordVPN

Descargar e instalar: Regístrese en ExpressVPN u otro servicio VPN de confianza (consulte la guía de GOAL aquí) y descargue la aplicación en su dispositivo. Conéctese a un servidor: Abra la aplicación y seleccione una ubicación de servidor donde se retransmita el partido (por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido pero desea ver una retransmisión estadounidense, conéctese a un servidor estadounidense). Borrar la caché: a veces , el navegador conserva tu ubicación anterior. Borra las cookies o actualiza el navegador para asegurarte de que el cambio surta efecto. Comience a ver la retransmisión: vaya al sitio web y a la aplicación de su emisora y disfrute del partido.

Cómo verlo en pantalla grande

Verlo en tu teléfono o portátil está bien, pero los deportes en directo deben verse en una pantalla grande. A continuación te explicamos cómo hacer funcionar la VPN en tu televisor: