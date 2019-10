¿Cómo podría formar Boca ante River sin Wanchope Ábila?

El delantero se lesionó y, aunque lo evaluarán para ver si llega, Alfaro ya piensa en alternativas. ¿Qué opciones tiene para reemplazarlo?

"¿Hazaña? No... Esto es Boca". Gustavo Alfaro se tiene fe. Hay confianza. A pesar de tener que remontar dos goles y, tal vez más importante, el nivel de juego, el DT está convencido de que la serie ante River se puede remontar. Que todavía tiene una vida. Pero a la salida del Monumental también aclaró cuál era una de sus máximas necesidades: tener al cien por ciento a todos los jugadores. Una demanda que, parece, no podrá cumplir.

No se sabe con exactitud qué es lo que tiene Ramón Ábila. No hubo informaciones oficiales porque, según trascendió desde el club, la lesión no es lo suficientemente grave como para que salga un parte médico. "Sintió una molestia en el gemelo y lo evaluaremos día a día", explicó el entrenador. Lo más arriesgados, en cambio, hablan de un desgarro que automáticamente lo dejaría afuera de la revancha. En definitiva, el delantero sufre un problema en una zona que lo tiene a maltraer desde mediados de 2018. Y su posible ausencia obliga a pensar en qué posibilidades tiene el técnico para rearmar una delantera que deberá brillar en La Bombonera para dar vuelta el 0-2.

Una incipiente idea del Lechuga se trataba de jugar con dos puntas, algo similar a lo que hizo Guillermo Barros Schelotto en la primera final ante el Millonario luego de la lesión de Cristian Pavón. Wanchope y Franco Soldano se perfilaban como posibles titulares, pero...

En caso de que finalmente el ex- no pueda estar presente, el cambio lógico para sostener la idea sería el ingreso de Jan Hurtado. Aunque todavía no pudo mostrar los motivos por los que la dirigencia apostó por su llegada, el venezolano es el tercer centrodelantero del plantel y ya sabe lo que es jugar un Superclásico -fue titular en la Superliga-. Pero en caso de que no se incline por el joven atacante, las otras opciones se relacionarán directamente con Carlos Tevez y Mauro Zárate. ¿Podrían jugar juntos, con uno más retrasado -Carlitos- y otro como segundo delantero? ¿Entraría solo uno de ellos para no descompensar el posible mediocampo?

La primera opción podría ser con Mauro acompañando a Soldano y el Apache como enganche, al mismo tiempo que tendrá que armar una mitad de cancha que pueda sostener a los tres arriba, con el agregado de Eduardo Salvio como otro condimento a la hora de atacar. Algo similar a lo que fue el final del segundo tiempo en la ida. La segunda parece algo más cercana a la identidad que le ha dado Alfaro al equipo en estos nueve meses: con uno de los dos desde el arranque y un medio más equilibrado. Claro: Boca necesita convertir, pero también que no le conviertan.