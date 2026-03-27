Cómo y dónde ver el Mundial Sub-20 2025: En vivo online, streaming y TV

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 presenta a muchas jóvenes promesas que representan el futuro del balompié a nivel global, con futbolistas que en un par de años pueden comenzar a ser figuras en las grandes ligas y los grandes clubes de Europa. Aún con la usencia de algunos juveniles elegibles que no fueron prestados por sus equipos, el torneo presenta una variedad de talento imperdible, que promete partidos llenos de emoción.

Las seis confederaciones presentan a sus mejores representantes, con selecciones como las de Argentina, España, México, Brasil, Francia, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Colombia, Estados Unidos, Egipto, Italia y muchas más. El campeonato se disputará con seis grupos de cuatro naciones cada uno y la fase de eliminación directa comenzará con los octavos de final.

Entre las figuras a seguir en el torneo se encuentran Pedrinho (Brasil), Gianluca Prestianni (Argentina), Iker Bravo (España), Gilberto Mora (México), Mattia Liberali (Italia), Benjamin Cremaschi (Estados Unidos), Maher Carrizo (Argentina), Obed Vargas (México), Deivd Washington (Brasil), David Mella (España), Keita Kosugi (Japón), Luighi (Brasil) y muchos más que buscarán dejar una buena impresión ante los ojos del mundo.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV EL MUNDIAL SUB-20 2025

Todo el torneo estará disponible en más de 250 países de manera gratuita por FIFA+. En España, los juegos de la Roja también estarán disponibles por Teledeporte y RTVE Play, junto a otro compromiso (Estados Unidos vs. Francia). En México, el certamen será transmitido por ViX Premium en su totalidad, mientras los encuentros del Tri también se podrán sintonizar en TUDN, así como algunos otros partidos. En Sudamérica, el campeonato se podrá ver en DSpots, DSports+ Plus y DGO en todos los países (excepto Brasil, Paraguay y Bolivia), mientras que en países como Argentina (Telefe), Chile (ChileVisión), Colombia (Caracol TV, RCN TV y Ditu), Paraguay (Unicanal) y Bolivia (Tigo Sports), tendrán otras opciones en ciertos duelos.

Finalmente, en Estados Unidos estarán las opciones de FOX Sports 1, FOX Sports 2, Telemundo, Universo y Fubo Sports.

PAÍS O ZONA SEÑALES DE TV Y STREAMING España FIFA+ México FIFA+, ViX Premium, TUDN Sudamérica Toda Sudamérica (Excepto Brasil, Paraguay y Bolivia): FIFA+, DSports o DSports+ Plus y DGO

FIFA+, DSports o DSports+ Plus y DGO Argentina: Telefe

Telefe Chile: ChileVisión

ChileVisión Colombia: Caracol TV, RCN TV, Ditu

Caracol TV, RCN TV, Ditu Paraguay: Unicanal

Unicanal Bolivia: Tigo Sports Estados Unidos FIFA+, FOX Sports 1, FOX Sports 2, Telemundo, Universo, Fubo Sports

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