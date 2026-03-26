Cómo y dónde ver a Colombia en el Mundial Sub-20: En vivo online, streaming, TV y hora de inicio

Colombia se presenta a la Copa del Mundo de la FIFA Sub-20 de Chile con la intención de dar un nuevo paso en mundiales sub-20 y ser semifinalistas por primera vez, después de un par de viajes consecutivos hasta los cuartos de final. Los Cafeteros buscan ver hasta donde puede llegar su nueva camada de promesas, aunque tendrá que hacerlo con jugadores, en su mayoría, que compiten en la liga local o del fútbol sudamericano. La Tricolor se encuentran en el Grupo F, en el que se medirán en la primera fecha con Arabia Saudita, en la segunda con Noruega y en la tercera jornada con Nigeria. Todos sus compromisos en la fase de gurpos serán disputados en la ciudad de Talca.

El equipo dirigido por César Torres tiene entre sus principales figuras a futolistas como a Néiser Villarreal, Oscar Perea, Jordan García, Emilio Aristizábal y Royner Benítez, algunos con intenciones de llamar la atención de la selección mayor y aspirar al Mundial de 2026 el próximo verano.

Colombia clasificó al Mundial después de finalizar en la tercera posición del Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2005. Como preparación para el campeonato se midieron en los últimos tres meses a las selecciones de a Arabia Saudita (2-1), Corea del Sur (1-0), Islandia (3-1), Estados Unidos (0-1), Panamá (0-0) y Paraguay (1-1).

Resultado históricos en Mundiales Sub-20

Los Cafeteros han logrado establecerse en el escenario Mundial Sub-20 desde 2011, con dos apariciones en los Cuartos de Final (2019 y 2023), su mejor resultado histórico, el cual han conseguido en otras dos oportunidades (1985 y 1989). De 1977 a 2009 solo participaron en seis justas mundialistas, desde entonces solo han fallado en clasificar en una ocasión. En 2023 perdieron a manos de Italia en la ronda de los ocho mejores, con un plantel que contaba con nombres como Jhojan Torres, Oscar Torres, Gustavo Puerta y Yaser Aspirilla.

Cuándo y dónde es el Colombia vs Noruega, Copa Mundial de la FIFA Sub-20 2025

PARTIDO Colombia vs. Arabia Saudita FECHA Jueves, 2 de octubre de 2025 HORARIO 22:00 (España) 17:00 (Argentina) 16:00 (USA - Tiempo del Este) 15:00 (Colombia) 14:00 (México) ESTADIO Fiscal de Talca

Sigue aquí en directo el Colombia vs. Noruega de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 2025

Dónde ver en vivo y en directo online el Colombia vs Noruega, Copa Mundial de la FIFA Sub-20 2025

El compromiso se puede seguir por FIFA+ en España y por ViX Premium en México. En Sudamérica será transmitido en DSports o DSports+. Finalmente, en Estados Unidos estará disponible por FOX Soccer Plus, FIFA+ y Fubo Sports.

País/Zona Canal o Streaming España FIFA+ Sudamérica Toda Sudamérica (excepto Paraguay y Bolivia): DSports o DSports+ Plus y DGO

(excepto Paraguay y Bolivia): DSports o DSports+ Plus y DGO Colombia: Caracol TV, RCN TV, Ditu

Caracol TV, RCN TV, Ditu Paraguay: Unicanal México ViX Premium Estados Unidos FOX Soccer Plus, FIFA+, Fubo Sports

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