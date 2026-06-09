El 26 de junio en Foxborough, Massachusetts, Noruega y Francia se jugarán el liderato del Grupo I del Mundial. No te pierdas este duelo y consigue tus entradas ya.

Además, el duelo enfrentará a dos de los delanteros más letales del mundo: el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé.

GOAL te ofrece toda la información esencial sobre las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Noruega y Francia en el Gillette Stadium, incluyendo dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el partido de la Copa del Mundo entre Noruega y Francia?

Fecha Hora (kick-off) Lugar Entradas Viernes 26 de junio Grupo I: Noruega vs Francia (15:00, hora del Este) Estadio Gillette (Foxborough) Entradas

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Noruega en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio) Sede Entradas Martes 16 de junio Noruega vs Irak (18:00, hora del Este) Estadio Gillette (Foxborough) Entradas Lunes 22 de junio Noruega vs. Senegal (20:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas Viernes 26 de junio Noruega vs. Francia (15:00, hora del Este) Estadio Gillette (Foxborough) Entradas

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Francia en el Mundial 2026?

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Martes, 16 de junio Francia vs. Senegal (15:00, hora del Este) MetLife Stadium (East Rutherford) Entradas Lunes 22 de junio Francia vs. Irak (17:00, hora del Este) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas Viernes 26 de junio Francia vs. Noruega (15:00, hora del Este) Gillette Stadium (Foxborough) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido Noruega vs Francia del Mundial

Las entradas oficiales para el Mundial 2026 se venden en la web de la FIFA desde septiembre de 2025.

La fase de venta de última hora, última oportunidad oficial, arrancó el 1 de abril y durará hasta el final del torneo.

Si no conseguiste entradas en fases anteriores, aquí tienes las opciones de reventa:

El canal oficial es el Mercado de Reventa/Intercambio de la FIFA, accesible en FIFA.com/tickets. La plataforma, lanzada en octubre de 2025, reabrió el 2 de abril y estará activa hasta una hora antes de cada partido.

Está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA atiende a residentes de México.

Plataformas externas como StubHub también ofrecerán entradas.

La oferta es limitada y aparece de forma esporádica, así que revisa la plataforma con frecuencia, prepárate para pagar y actúa rápido cuando veas entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para Noruega vs. Francia?

Las entradas se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios oficiales han variado según la fase de venta. En la fase de grupos, para aficionados de países distintos a los anfitriones, oscilaban entre 60 y 620 dólares.

Consulta los portales oficiales de venta de entradas de la Copa del Mundo de la FIFA para más información y las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

Historial de enfrentamientos entre Noruega y Francia

Fecha Partido Resultado Lugar Mayo de 2014 Amistoso: Francia vs. Noruega 4-0 París (Francia) Agosto de 2010 Amistoso: Noruega 2-1 Francia 2-1 Oslo (Noruega) Febrero de 1998 Amistoso: Francia 3-3 Noruega 3-3 Marsella (Francia) Julio de 1995 Amistoso: Noruega 0-0 Francia 0-0 Oslo (Noruega) Septiembre de 1989 Clasificatorio para la Copa del Mundo: Noruega 1-1 Francia 1-1 Oslo (Noruega) Septiembre de 1988 Clasificatorio para la Copa del Mundo: Francia 1–0 Noruega 1-0 París (Francia) Octubre de 1987 Clasificatorio para la Eurocopa: Francia 1–1 Noruega 1-1 París (Francia) Junio de 1987 Clasificatorio para el Campeonato de Europa: Noruega 2-0 Francia 2-0 Oslo (Noruega) Septiembre de 1971 Clasificatorio para el Campeonato de Europa: Noruega vs Francia 1-3 Oslo (Noruega) Noviembre de 1970 Clasificatorio para el Campeonato de Europa: Francia 3–1 Noruega 3-1 Lyon (Francia) Septiembre de 1969 Clasificatorio para la Copa del Mundo: Noruega 1-3 Francia 1-3 Oslo (Noruega) Noviembre de 1968 Clasificatorio para la Copa del Mundo: Francia 0-1 Noruega 0-1 Estrasburgo (Francia) Septiembre de 1965 Clasificatorio para la Copa del Mundo: Noruega 0-1 Francia 0-1 Oslo (Noruega) Noviembre de 1964 Clasificatorio para la Copa del Mundo: Francia 1–0 Noruega 1-0 París (Francia) Octubre de 1923 Amistoso: Francia 0-2 Noruega 0-2 París (Francia) Junio de 1922 Amistoso: Noruega 7-0 Francia 7-0 Oslo (Noruega)

Predicción del partido Noruega vs Francia en el Mundial

Multitud de seguidores de Erling Haaland están en éxtasis, ya que tendrán la oportunidad de ver al sensacional delantero escandinavo en acción en el Mundial este verano.

Tras más de 25 años sin clasificarse para un gran torneo, muchos creían que nunca verían a Haaland y sus compañeros en la máxima cita del fútbol. Pero, después de una brillante fase de clasificación, numerosos aficionados noruegos ya preparan su viaje a Norteamérica.

La última vez que se clasificó, en 1994, Noruega firmó un grupo memorable: empató con Marruecos y Escocia, y remontó a Brasil 2-1 para avanzar a octavos.

Ahora no quieren dejar todo para el final y buscarán llegar con puntos al duelo contra Francia en Foxborough. Francia, por su parte, aspira a ser la tercera selección, tras Alemania y Brasil, en jugar tres finales consecutivas de la Copa del Mundo, tras ganar en 2018 y quedar subcampeona en 2022.

Francia ha contado con gran talento a lo largo de los años. En sus triunfos de 1998 y 2018, jugadores como Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Marcel Desailly, N'Golo Kanté y Antoine Griezmann lideraron al equipo. Ahora confían en estrellas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise para lograr nuevos éxitos.

Aunque los resultados entre ambos se han repartido a lo largo del tiempo, en 2014 Les Bleus golearon 4-0 en un amistoso en el Stade de France con tantos de Paul Pogba, Olivier Giroud (2) y Loic Remy.

¿Dónde se juega el Noruega-Francia?

El Gillette Stadium, en Foxborough (Massachusetts), a 32 km al suroeste de Boston, es un recinto multiusos que alberga a los New England Patriots (NFL) y a los New England Revolution (MLS) desde 2002.

Fuera del fútbol, grandes estrellas de la música como AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd, Coldplay, Usher, Bruno Mars y Ed Sheeran han actuado o actuarán allí.

Para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 65 000 espectadores, incluidos 5876 asientos VIP y 82 palcos de lujo. Además del Noruega-Francia, albergará siete partidos: cinco de fase de grupos y dos eliminatorios.