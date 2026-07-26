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FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
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Cómo comprar entradas para la Serie A 2026/27: calendario de partidos, precios medios y más

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Haz realidad tus sueños de la Serie A reservando entradas para un partido de esta temporada

Conocida por su rica historia, su estilo de juego técnico, su rigor defensivo y su apasionada afición, la Serie A ha sido considerada de forma constante una de las ligas más potentes del fútbol mundial. 

La Serie A alberga a varios de los clubes más exitosos y prestigiosos del fútbol, entre ellos Juventus, Inter de Milán y AC Milan. Estos equipos han desempeñado papeles clave en la historia del fútbol europeo. Aunque la Juve encabeza la tabla histórica de campeones de la Serie A, con 36 scudettos, el Inter de Milán es el vigente campeón, después de conquistar con autoridad el título 2025/26 con una ventaja de 11 puntos.

Todo apunta a otra impresionante temporada de Serie A, así que GOAL te explica cómo puedes conseguir una entrada para un partido de Serie A, incluido dónde comprarlas y los precios actuales.

Entradas Serie A 2026/27Reserva ahora

Próximos partidos y entradas de la jornada 1 de la Serie A

Fecha y hora (CET)PartidoEstadioEntradas
sáb. 22 de agosto, 18:30Inter de Milán vs MonzaSan Siro Stadium (Milán)Entradas
sáb. 22 de agosto, 18:30Udinese vs ComoBluenergy Stadium (Udine)Entradas
sáb. 22 de agosto, 20:45Genoa vs NapoliLuigi Ferraris Stadium (Génova)Entradas
sáb. 22 de agosto, 20:45Parma vs CagliariEnnio Tardini Stadium (Parma)Entradas
dom. 23 de agosto, 18:30Frosinone vs JuventusStadio Benito Stirpe (Frosinone)Entradas
dom. 23 de agosto, 18:30Venezia vs LeccePier Luigi Penzo Stadium (Venecia)Entradas
dom. 23 de agosto, 20:45Atalanta vs SassuoloNew Balance Arena (Bérgamo)Entradas
dom. 23 de agosto, 20:45Torino vs AC MilanOlympic Grande Torino Stadium (Turín)Entradas
lun. 24 de agosto, 18:30Bologna vs LazioRenato Dall'Ara Stadium (Bolonia)Entradas
lun. 24 de agosto, 20:45Roma vs FiorentinaStadio Olimpico (Roma)Entradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 2 de la Serie A

Fecha y hora (CET)PartidoEstadioEntradas
vie. 28 de agosto, 20:45AC Milan vs VeneziaSan Siro Stadium (Milán)Entradas
sáb. 29 de agosto, 18:30Fiorentina vs FrosinoneArtemio Franchi Stadium (Florencia)Entradas
sáb. 29 de agosto, 18:30Monza vs UdineseStadio Brianteo (Monza)Entradas
sáb. 29 de agosto, 18:30Sassuolo vs TorinoMapei Stadium (Reggio Emilia)Entradas
sáb. 29 de agosto, 20:45Juventus vs ParmaAllianz Stadium (Turín)Entradas
dom. 30 de agosto, 18:30Napoli vs ComoStadio Diego Armando Maradona (Nápoles)Entradas
dom. 30 de agosto, 20:45Cagliari vs Inter de MilánUnipol Domus (Cagliari)Entradas
dom. 30 de agosto, 20:45Lazio vs GenoaStadio Olimpico (Roma)Entradas
lun. 31 de agosto, 18:30Lecce vs RomaStadio Ettore Giardiniero (Lecce)Entradas
lun. 31 de agosto, 20:45Atalanta vs BolognaNew Balance Arena (Bérgamo)Entradas

Cómo comprar entradas para la Serie A

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Serie A, desde pases para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitalidad. 

Para comprar entradas de la Serie A, el método más fiable es acudir a las páginas web oficiales de los clubes, donde después tendrás que ir a la sección "Tickets". 

Si las entradas están agotadas en los canales oficiales, si quieres asegurarte asientos antes de la venta oficial o si quizá buscas conseguir entradas de última hora, puede que te interese considerar vendedores secundarios como StubHub.

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¿Cuánto cuestan las entradas de la Serie A?

El coste de las entradas de la Serie A varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados por franjas de edad, incluidas las categorías de adulto, junior y sénior, pero estos tramos cambian de un club a otro, con las entradas más baratas a partir de unos 40 € en sitios de reventa.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio afecta de forma significativa al precio de la entrada, y las mejores vistas tienen el coste más alto. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías, y los grandes enfrentamientos ante rivales de primer nivel, como el derbi de Milán (AC Milan vs Inter de Milán) y el derbi de Roma (Roma vs Lazio), entran en el escalón más alto, con el consiguiente aumento de precios.

A continuación, GOAL te muestra los clubes de la Serie A 2026-2027, sus estadios, los rangos de precios esperados para entradas en día de partido, así como los precios iniciales de los abonos de temporada.

Clubes de la Serie A 2026-27 por precio de las entradas

Club Estadio Rango de precio de las entradas (adulto)Abono de temporada (adulto)
AC MilanSan Siro Stadium30 € - 220 €Desde 430 €
AtalantaGewiss Stadium (New Balance Arena)35 € - 160 €Desde 340 €
BolognaStadio Renato Dall'Ara25 € - 130 €Desde 240 €
CagliariUnipol Domus25 € - 120 €Desde 300 €
ComoStadio Giuseppe Sinigaglia30 € - 140 €Desde 390 €
FiorentinaStadio Artemio Franchi25 € - 130 €Desde 350 €
FrosinoneStadio Benito Stirpe20 € - 100 €Desde 160 €
GenoaStadio Luigi Ferraris25 € - 120 €Desde 200 €
Inter de MilánSan Siro Stadium30 € - 240 €Desde 399 €
JuventusAllianz Stadium35 € - 250 €Desde 430 €
LazioStadio Olimpico25 € - 140 €Desde 280 €
LecceStadio Via del Mare20 € - 110 €Desde 170 €
MonzaStadio Brianteo (U-Power Stadium)25 € - 120 €Desde 230 €
NapoliStadio Diego Armando Maradona30 € - 180 €Desde 250 €
ParmaStadio Ennio Tardini25 € - 120 €Desde 190 €
RomaStadio Olimpico30 € - 160 €Desde 277 €
SassuoloMapei Stadium - Città del Tricolore20 € - 110 €Desde 150 €
TorinoStadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 €Desde 220 €
UdineseBluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 €Desde 180 €
VeneziaStadio Pier Luigi Penzo30 € - 130 €Desde 250 €

Todo lo que necesitas saber sobre la Serie A

La Serie A es reconocida como una de las ligas de fútbol más prestigiosas del planeta, con algunos de los clubes más grandes y con mayor apoyo del mundo, como Juventus, AC Milan e Inter de Milán, todos ellos con historias largas y brillantes.

La Serie A también atrae a un gran número de jugadores talentosos, así que no es de extrañar que aficionados al fútbol de los cuatro rincones del planeta quieran venir a Italia para ver en persona la apasionante acción. Además de sentirse atraídas por el fútbol de máxima calidad, las personas también viajan en masa para experimentar todo lo que ofrece el país.

Antes del inicio de la temporada 1929-30 en Italia, se produjo una reestructuración del Campeonato Italiano de Fútbol existente, que se disputaba desde 1898, hacia un formato nacional de liga todos contra todos, lo que estableció el formato de la Serie A tal y como lo conocemos y amamos hoy.

Conocida por su rica historia, su estilo de juego técnico, su rigor defensivo y su apasionada afición, la Serie A ha sido considerada de forma constante una de las ligas más potentes del fútbol mundial. A fecha de la campaña 2025/26, la Serie A ocupaba el segundo puesto en la clasificación de coeficientes de la UEFA en función del rendimiento en competiciones europeas durante las últimas cinco temporadas, por detrás de la Premier League inglesa y por delante de La Liga española.

El Inter de Milán es el vigente campeón, tras haber conquistado su segundo título de Serie A en un periodo de tres temporadas y el 21º de su historia durante la última campaña. Los nerazzurri también levantaron la Coppa Italia, para asegurar varios títulos en una misma temporada por primera vez desde su famosa campaña del triplete de 2009/2010.

Sin embargo, es la Juventus la que sobresale por encima del resto en cuanto a títulos de liga conquistados. La Vecchia Signora suma un total de 36 campeonatos italianos, incluida una racha de nueve títulos consecutivos entre 2011 y 2020.

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