Colwill compara a Alonso con los anteriores entrenadores del Chelsea

Levi Colwill, defensa del Chelsea, elogió el estilo de su nuevo entrenador, Xabi Alonso, y dirigió sus dardos a sus técnicos anteriores, a quienes describió como "demasiado estrictos".

Colwill pasó la mayor parte de la temporada pasada al margen tras sufrir una grave lesión en la rodilla durante la pretemporada, lo que limitó su participación a solo 4 partidos en una campaña que vio pasar a tres entrenadores diferentes por el banquillo del Chelsea: Enzo Maresca, Liam Rosenior y Callum McFarlane.

El estilo de Alonso ayudó al Bayer Leverkusen a conquistar el doblete (cuando dirigía al equipo alemán), y ha sido rápido a la hora de transmitir esas ideas durante sus primeras semanas en el Chelsea, donde Colwill elogió sus principios en comparación con los de sus predecesores.

Colwill afirmó: "Xabi quiere un fútbol de movimiento libre. He tratado con muchos entrenadores que se caracterizan por su rigidez y quieren tenerte en las posiciones correctas, pero con él, juega lo que veas, busca el espacio y aprovéchalo con rapidez".

El Chelsea terminó la temporada pasada en la décima posición tras una campaña catastrófica, pero Colwill cree que el equipo tiene la capacidad de competir esta temporada.

Y añadió, según recogió el diario inglés "Mirror": "Siento que los jugadores de nuestro equipo están preparados para ello. Y con un entrenador de esta calidad ahora, cuando todos los elementos se integren, seremos capaces sin duda de competir con fuerza por el título de la Premier League".

El Chelsea no gana el título de la Premier League desde 2017 y, bajo la propiedad de "BlueCo", solo ha terminado la temporada entre los cuatro primeros en una ocasión. Alonso se ha negado a anunciar cualquier objetivo principal e insinuó que las cosas podrían no ir tan rápido como algunos esperan.