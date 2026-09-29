El sueño del Barcelona sigue presente en la mente de Cesc Fàbregas, incluso mientras continúa escribiendo un nuevo capítulo de su trayectoria como entrenador con el Como. El técnico español ha logrado guiar al club italiano hacia hitos históricos, después de contribuir a su regreso a la Serie A tras 21 años de ausencia, para luego conducirlo la temporada pasada a la clasificación, por primera vez en su historia, a la Liga de Campeones, convirtiéndose así en uno de los nombres más destacados en la historia del club.

Y pese a que Fàbregas, de 39 años, está vinculado al Como hasta junio de 2028, su nuevo contrato incluye una cláusula especial que le permite marcharse en condiciones económicas muy favorables si recibe una oferta de alguno de sus antiguos clubes: «Barcelona, Arsenal o Chelsea».

Según el periodista Gianluca Di Marzio, de la cadena Sky Sports, Fàbregas se aseguró de incluir esta condición en su contrato, lo que le concede margen de maniobra si se le abren las puertas de alguno de los tres clubes cuyas camisetas vistió a lo largo de su carrera.

Pese a ello, el técnico español vive una situación de estabilidad y felicidad en el Como, después de haber rechazado el pasado verano varias ofertas, dejando la puerta abierta únicamente a los tres clubes para los que su contrato contempla condiciones especiales, según informó el diario español Marca.









Dirigir al Barcelona sigue siendo una de las grandes aspiraciones de Fàbregas, pero cumplir ese sueño no parece cercano en la actualidad, mientras Hansi Flick continúa al frente del cuerpo técnico del conjunto catalán.

El Barcelona había renovado el contrato de Flick el pasado mayo hasta junio de 2028, con opción a prorrogarlo una temporada más. El contrato se estableció por un plazo determinado a petición del entrenador alemán, que prefiere los contratos cortos, aunque Joan Laporta deseaba asegurar su continuidad por un periodo más largo.

Así pues, parece que Fàbregas continuará con su proyecto en el Como durante el próximo periodo, mientras que el «sueño de sentarse en el banquillo del Camp Nou queda aplazado hasta nuevo aviso».