El sorteo de la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa "Carabao" deparó un enfrentamiento explosivo y temprano entre el Liverpool y el Tottenham, tras la victoria de este último sobre el Charlton ayer miércoles (5-1).

Es probable que el Leeds se mida al Chelsea, en caso de que el club londinense venza al Luton Town hoy jueves.

El Manchester United se enfrenta a un equipo de la Premier League, el Brighton, mientras que el vigente campeón, el Manchester City, recibe al Norwich.

El Fleetwood, el único equipo restante de la Cuarta División en el torneo, recibe al Sheffield United.

Los nueve equipos de la Premier League que disputan competiciones europeas —Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Crystal Palace, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Sunderland— entran todos en la Copa Carabao en la tercera ronda.

Para evitar coincidir con las jornadas inaugurales de la Liga de Campeones de Europa y la Liga Europa, los partidos se disputarán a lo largo de las semanas que comienzan el lunes 7 y el lunes 14 de septiembre.

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El sorteo completo quedó de la siguiente manera:

Crystal Palace contra Middlesbrough

Manchester United contra Brighton

Manchester City contra Norwich

Sunderland contra Hull

Ipswich contra Arsenal

Coventry contra Aston Villa

Bournemouth contra Lincoln

Liverpool contra Tottenham

Chelsea o Luton contra Leeds

Millwall contra Newcastle

Fleetwood contra Sheffield United

Everton contra Wolverhampton

Leyton Orient contra Bradford

Reading contra Brentford

Peterborough contra Barnsley

West Ham contra Fulham o Wimbledon