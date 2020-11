Chile retrocede en Caracas y vuelve a estar necesitado

Venezuela le ganó a Chile en Caracas y lo mantuvo por fuera de la zona de clasificación cuando terminó ya la ronda clasificatoria rumbo a 2022 en su temporada 2020. Con apenas 4 puntos, La Roja de Reinaldo Rueda se cayó en ambas visitas -antes perdió en Montevideo- y además de revivir a otro rival directo se quedó debajo de sus próximos rivales de marzo, y .

LOS GOLES DE VENEZUELA - CHILE

El gol de Arturo Vidal tras el centro de Mauricio Isla desde línea de fondo y Alexis Sánchez como asistidor desde el eje del mediocampo creativo fue icónico pues lo intentó otra vez el combinado nacional bajo la exacta vía (y protagonistas) sin mayor suerte cuando se intentaba destrabar un empate que acabó todavía peor.

Es que antes del Rey timbró Luis del Pino Mago, de la U, un doble cabezazo en el área cuando a Yangel Herrera nadie lo apretó en el palo de Bravo. Y a diez del final, en la recta donde a se le complica todo, Salomón Rondón pinchó una zaga destrozada cuando levantó la vista un Yeferson Soteldo que no estaba bien físicamente.

