Chicharito: “La gente sabe más de MLS que de la Liga MX”

El delantero mexicano aseguró no detectar un crecimiento del futbol mexicano a la par del de Estados Unidos.

En sus primeras declaraciones como nuevo refuerzo del LA Galaxy, Javier Hernández consideró que los aficionados cuentan con un mayor entendimiento de la que la propia .

Por ello es que ‘Chicharito’ tiene en su lista de deseos que en territorio nacional puedan adquirir más ideas de lo que se viene haciendo en la Unión Americana, misma que para 2020 tendrá una temporada con 26 equipos, sin contar los ingresos económicos en cuanto a taquilla y mercadotecnia.

“La gente sabe más que la que de la Liga MX. Me encantaría que estuvieran a la par en eso. La Liga MX no se sigue mucho en Europa y ojalá le aprendiera mucho a la MLS, como se ve que la MLS le ha aprendido a la mexicana", mencionó.

Hernández Balcázar consideró que en ha hecho falta mayor modestia en cuanto al trabajo para su constante desarrollo.

"La MLS se nota que le ha aprendido a la liga mexicana, es un proyecto a seguir, pero la Liga MX debería tener humildad y hacer eso, darle más atención a jugadores mexicanos, ponerle atención a Fuerzas Básicas, a hacer cosas de diferentes maneras”, señaló.

Para Javier, “exposición” es la palabra clave que tiene a la Major League Soccer por encima del futbol mexicano.

“En México no quieren aceptar que la MLS se está acercando, he estado 10 años fuera de la Liga MX, ahora será mi primera vez para la MLS, así que no puedo decir exactamente cómo es el nivel, pero por lo que veo desde fuera, la exposición de la MLS en el mundo no es la misma que la de la Liga MX”, finalizó.