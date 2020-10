Chicharito se sincera con el Galaxy: "Sé que no he estado en mi mejor nivel"

Sé que no he estado en mi mejor nivel. Pero ya estoy trabajando más fuerte que nunca a nivel personal y futbolístico para devolver con resultados toda esa confianza que han puesto en mí. Sé perfectamente lo que LA Galaxy representa y entiendo la responsabilidad que tengo con nuestra afición, los angelinos, la directiva y mis compañeros. Así que aunque hoy no paso por mi mejor momento futbolístico, me comprometo a trabajar el doble para empujarme a mejorar y hacer que las cosas cambien. Tengo un enorme compromiso con todas las personas que me dieron la oportunidad de cumplir otro sueño jugando aquí, pero sobre todo conmigo mismo y créanme: no voy a fallar. Gracias por seguir confiando en mí. _ I know I haven't been at my best level lately. But I am already working hardest than ever on a personal and football level, to retrive all that confidence you have given me with results. I know exactly what represents and I understand the responsibility I have with our fans, with the people of Los Angles, with the board and with my colleagues. Even though today I am not going through my best football moment, I am commited to work harder to improve myself and change things. I have a huge commitment to all the people who gave me the opportunity to accomplish another dream by playing here, but mainly to myself and believe me: I will not fail. Thank you for trusting me still.

