El Ajax de Ámsterdam ha fijado una condición económica para desprenderse de su extremo belga Mika Godts en favor del Paris Saint-Germain, que trabaja con empeño para cerrar el fichaje durante el presente verano.

El Paris Saint-Germain quiere reforzar su plantilla con nuevas incorporaciones para mantenerse en la cima tras haber conquistado el título de la Liga de Campeones de Europa dos veces consecutivas.

Por su parte, el diario "Mundo Deportivo" señaló que el extremo del Ajax negoció las cláusulas de su posible traspaso al club parisino y alcanzó un acuerdo, y que ahora solo falta la aprobación del Ajax.

Añadió que el club neerlandés está haciendo todo lo posible por retener a Godts, pero que es consciente de que si el club francés alcanza una cifra determinada (60 millones de euros), nada le impedirá marcharse.

Jordi Cruyff, director deportivo del Ajax, manifestó ayer sábado su deseo de que Godts permanezca una temporada más en Ámsterdam porque lo "necesitan", pero la prensa local informó hoy domingo de la conclusión del acuerdo entre el jugador y el Paris Saint-Germain.

El diario español comentó: "En otras palabras, Godts quiere marcharse. Y cuando un jugador desea irse, es difícil impedírselo".

El diario neerlandés "De Telegraaf" apunta a que el Ajax probablemente aceptará, porque 60 millones de euros son una cifra elevada.

Añadió que, si el Ajax y el Paris Saint-Germain llegan a un acuerdo, Godts firmará un contrato hasta mediados de 2031 o 2032 en el estadio "Parque de los Príncipes".

El agente del jugador, Nils de Jonck, declaró al diario: "Encontraremos una solución".