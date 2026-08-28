Michael Carrick, director técnico del Manchester United, ofreció una rueda de prensa en la que reveló las novedades del equipo, el estado de los lesionados y los últimos acontecimientos antes del esperado enfrentamiento ante el Ipswich Town el próximo domingo, dentro de los partidos de la segunda jornada de la Premier League.

Carrick expresó su ilusión por el primer partido del equipo en su estadio, Old Trafford, esta temporada, para superar el tropiezo de la jornada pasada y regresar a la senda de las victorias, tras la caída fuera de casa ante el recién ascendido Hull City por dos goles a cero.

Carrick comenzó la rueda de prensa del partido, celebrada hoy viernes, ofreciendo una actualización médica sobre el estado de los jugadores del equipo, declarando, según recogió el sitio ESPN: "Amad (Diallo) no estará disponible esta semana y se ausentará un poco más de tiempo, mientras que Mason (Mount) ha vuelto a entrenar con el grupo esta semana, algo muy positivo para nosotros".

En lo que respecta al próximo enfrentamiento en el estadio Old Trafford, Carrick confirmó la ilusión de todos por el partido, afirmando: "El primer partido en nuestro estadio esta temporada es el acontecimiento que esperamos con gran entusiasmo. Sufrimos un traspié la semana pasada y queremos volver a ofrecer un buen rendimiento y ganar los partidos. Contamos con una buena plantilla de jugadores y podemos elegir distintas combinaciones, y todos están dentro de una fuerte competencia por participar".

El entrenador del Manchester United se refirió al nuevo fichaje Carlos Baleba, recién incorporado desde el Brighton por 70 millones de libras esterlinas, explicando la naturaleza de su lesión: "Sufre un pequeño problema en el tobillo que podría apartarlo dos o tres semanas, pero ya lo sabíamos de antemano, así que no hay ningún problema grave, y será estupendo tenerlo con nosotros en cuanto esté listo".

Carrick elogió las cualidades del recién llegado, de 22 años, afirmando: "Posee unas cualidades y unas facultades enormes, y es un fichaje muy emocionante para nosotros. La calidad y las características que tiene aportan equilibrio al grupo y ofrecen distintas opciones, y estoy muy contento con su contratación, sobre todo porque tiene mucho que ofrecer en el futuro".

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El entrenador del Manchester United comentó la victoria del equipo juvenil sub-21 sobre el Ipswich por cinco goles a cero y el brillante destaque del joven jugador JJ Gabriel, explicando: "Creo que los jóvenes ofrecieron un partido excelente con una alineación muy fuerte. La calidad, el espíritu y todo lo relacionado con el partido fue estupendo. JJ es uno de esos jóvenes, y evidentemente posee un gran talento. Ha entrenado mucho con nosotros, adquiere experiencia constantemente y se adapta paulatinamente a cada paso que da".

Sobre el futuro del joven defensa Harry Amass y la posibilidad de cederlo, Carrick dijo: "El asunto siempre tiene que ver con la conformación del equipo y con decidir las opciones de cesión o no, y nosotros intentamos ofrecer lo mejor para cada jugador a la par que mantenemos la fortaleza del grupo. Estoy muy contento con Harry; realizó una temporada estupenda pese a su desafortunado final por lesión, y fue estupendo tenerlo con nosotros durante la pretemporada, donde ofreció niveles excelentes, y veremos qué sucede más adelante tras su destacada actuación en el último partido".