Capello recurre a Messi para explicar lo que le gusta Pedri

Con la semifinal entre España e Italia de mañana martes en el horizonte, el que fuera técnico del Real Madrid ha mostrado su admiración por Pedri.

La antesala de la final que van a disputar italianos y españoles es la seminfinal que más está llamando la atención entre los aficionados al fútbol y la prensa especializada. Y para encontrar opiniones que ofrezcan ángulos distintos sobre el respecto, protagonistas como Fabio Capello siempre son dignos de escuchar.

En las últimas horas ha concedido sendas entrevistas a dos medios como son "Il Corriere della Sera" y "La Vanguardia", y en ambos ha dejado alguna perla interesante como suele acostumbrar.

En declaraciones al diario barcelonés, Capello no ha tenido ningún problema en hablar en términos muy elogiosos de Pedri, el centrocampista del Barça: "Pedri me encanta. Nunca he visto a un jugador de 18 años con tanta personalidad y tanta calidad como la que tiene Pedri. Tiene una confianza impresionante. Además, trabaja mucho, corre, defiende, ataca. Es increíble".

Pero quizá lo que más haya sorprendido de las declaraciones que ha hecho el técnico transalpino es que para ensalzar a Pedri ha recordado lo que él mismo pensaba de Messi hace casi década y media atras: "Es bien conocido que la primera vez que vi jugar a Messi en directo dije que sería un fenómeno y que me encantaba. Pues bien, vamos a decir que Pedri, como centrocampista, puede ser lo mismo, uno de los mejores del mundo, porque lo tiene todo".