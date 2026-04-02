Capello: ¡Los defensas de Italia son buenos atacando, pero no defendiendo!

El veterano seleccionador italiano, Fabio Capello, ha criticado duramente el rendimiento de los defensas de la selección nacional tras la dolorosa derrota ante Bosnia y Herzegovina en la tanda de penaltis, que ha supuesto el tercer fracaso consecutivo de la Azzurri a la hora de clasificarse para el Mundial.

Capello declaró, durante una entrevista con el diario italiano «La Gazzetta dello Sport»: «En cuanto a la defensa, en este momento histórico, no contamos con defensas de alto nivel».

Leer también

El Real Madrid está dispuesto a despedir a uno de sus jugadores por Fernandés

En un mes... La estrella del Chelsea se ofrece dos veces al Real Madrid

En vídeo... Mané: «Vamos a ganar a Irak por 3-0»

Y continuó: «Nuestra defensa está formada por defensas excelentes en el pase y el juego con el balón, pero son menos eficaces en el posicionamiento y la marcación defensiva pura y dura... Necesitamos defensas más pragmáticos y capaces de defender ante todo, no solo defensas elegantes y con estilo».

El exentrenador del Real Madrid añadió: «Son buenos avanzando y en el juego ofensivo, pero tienen más dificultades cuando deben centrarse únicamente en las tareas defensivas tradicionales».

Capello criticó directamente al defensa del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, afirmando que cometió un «error garrafal» en la jugada que provocó su expulsión ante Bosnia.

También consideró que Riccardo Calafiori, estrella del Arsenal, es uno de esos defensas que se inclinan por el estilo ofensivo en detrimento de la solidez defensiva.