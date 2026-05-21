El jueves por la noche aparecieron en redes sociales imágenes de los disturbios tras el partido de play-off entre el Ajax y el FC Groningen. Los vídeos muestran cómo un grupo de aficionados visitantes intenta atravesar la zona acordonada donde están los seguidores del Ajax.

Los hinchas empujan las vallas y derriban varias barreras. Detrás espera la Unidad Móvil, que interviene al instante para evitar que la situación empeore.

La Unidad Móvil detiene al grupo y lo hace retroceder hacia los autobuses del FC Groningen.

Un agente lanza gas lacrimógeno y la situación se controla, impidiendo que los hinchas rompan el cordón de seguridad.

Los incidentes se producen tras una semana de gestiones del FC Groningen para llevar a sus seguidores. El ayuntamiento de Edam-Volendam había prohibido inicialmente la entrada de visitantes por los disturbios del domingo en el Volendam-Telstar.

Tras una reunión con el ayuntamiento, la policía y las partes implicadas, el martes se autorizó finalmente la presencia de hinchas del Groningen en Volendam, donde el Ajax juega de local por los conciertos en el Johan Cruijff ArenA.

El Ajax ganó 2-0 con goles de Davy Klaassen y Jorthy Mokio, dominando el partido de principio a fin.