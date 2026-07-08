Durante la cumbre de la OTAN en Turquía, el primer ministro canadiense, Mark Carney, bromeó con su homólogo noruego, Jonas Gahr Støre, pidiendo que Noruega cediera a Erling Haaland a la selección de Canadá para el próximo Mundial.

La broma ocurrió durante el encuentro de Carney con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el canciller alemán, Friedrich Merz, al margen de la cumbre celebrada ayer martes en Ankara.

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Durante la conversación sobre la sólida cooperación entre ambos países, Carney bromeó con su homólogo sobre el delantero del Manchester City.

«La compatibilidad y el trabajo conjunto no se limitan al intercambio de equipamiento, sino también de talentos», bromeó, según «Reuters». «Si nos cedieran a Erling Haaland para el próximo Mundial, se lo agradeceríamos enormemente», lo que hizo reír a Støre.

El primer ministro noruego respondió enseguida con el gesto de remo vikingo y sentenció: «No está en venta».

En el Mundial 2026, Noruega sorprendió al eliminar a Brasil en octavos y luego enfrentó a Inglaterra en cuartos.

Canadá, anfitriona del torneo, quedó eliminada la semana pasada tras perder 3-0 ante Marruecos en octavos.