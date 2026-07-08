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Erling HaalandGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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¡Canadá pide a Noruega ceder a Haaland para el Mundial 2030!

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Haaland brilló en el Mundial 2026

Durante la cumbre de la OTAN en Turquía, el primer ministro canadiense, Mark Carney, bromeó con su homólogo noruego, Jonas Gahr Støre, pidiendo que Noruega cediera a Erling Haaland a la selección canadiense para el próximo Mundial.

La anécdota ocurrió durante el encuentro de Carney con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el canciller alemán, Friedrich Merz, al margen de la cumbre celebrada ayer martes en Ankara.

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Durante la conversación sobre la sólida cooperación entre ambos países, Carney bromeó con Støre sobre el delantero del Manchester City.

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«La compatibilidad y el trabajo conjunto no se limitan al intercambio de equipamiento, sino también de talentos», bromeó, según «Reuters». «Si nos cedieran a Erling Haaland para el próximo Mundial, se lo agradeceríamos enormemente», lo que hizo reír a Støre.

El primer ministro noruego respondió con el gesto de remo vikingo y sentenció: «No está en venta».

En el Mundial 2026, Noruega sorprendió al eliminar a Brasil en octavos y luego enfrentó a Inglaterra en cuartos.

Canadá, anfitriona del torneo, quedó eliminada la semana pasada tras perder 3-0 ante Marruecos en octavos.

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