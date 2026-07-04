Zlatan Ibrahimovic, analista en Fox Sports, elogió sin pausa a Cabo Verde en el Mundial. Los Tiburones Azules cayeron 3-2 ante Argentina en prórroga, pero impresionaron.

Tras el partido, Ibrahimovic solo quería hablar de una cosa: «Un aplauso para Cabo Verde».

«Todo giraba en torno a Cabo Verde, una pequeña isla con grandes sueños. Estuvieron a punto de derrotar a un gigante. Son héroes. Se han convertido en ídolos para su isla y no han perdido ningún partido en los noventa minutos en este Mundial».

«El mundo entero dudaba de Cabo Verde, pero la isla creía. Estoy seguro de que habrá una gran fiesta. Les recibirán con alfombra roja».

«Esta hazaña pasará a la historia. Casi se me saltan las lágrimas… Esto no tiene que ver con Argentina ni con Lionel Messi, sino con Cabo Verde. Estuvieron a punto de conseguirlo. Esto es fútbol», afirmó Ibrahimovic, visiblemente conmovido por este cuento de hadas futbolístico.

Los dos goles de Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral, ambos del Rotterdam, no bastaron para alcanzar los octavos de final.

Argentina jugará contra Egipto en la siguiente ronda, el martes a las 18:00.