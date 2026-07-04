Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Zlatan IbrahimovicFox Sports
Wessel Antes

Traducido por

Cabo Verde se topó con Zlatan Ibrahimovic: «Casi me dan ganas de llorar...»

Argentina vs Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
World Cup

Zlatan Ibrahimovic, analista en Fox Sports, elogió sin pausa a Cabo Verde en el Mundial. Los Tiburones Azules cayeron 3-2 ante Argentina en prórroga, pero impresionaron.

Tras el partido, Ibrahimovic solo quería hablar de una cosa: «Un aplauso para Cabo Verde».

«Todo giraba en torno a Cabo Verde, una pequeña isla con grandes sueños. Estuvieron a punto de derrotar a un gigante. Son héroes. Se han convertido en ídolos para su isla y no han perdido ningún partido en los noventa minutos en este Mundial».

«El mundo entero dudaba de Cabo Verde, pero la isla creía. Estoy seguro de que habrá una gran fiesta. Les recibirán con alfombra roja».

«Esta hazaña pasará a la historia. Casi se me saltan las lágrimas… Esto no tiene que ver con Argentina ni con Lionel Messi, sino con Cabo Verde. Estuvieron a punto de conseguirlo. Esto es fútbol», afirmó Ibrahimovic, visiblemente conmovido por este cuento de hadas futbolístico.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Egipto crest
Egipto
EGY

Los dos goles de Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral, ambos del Rotterdam, no bastaron para alcanzar los octavos de final.

Argentina jugará contra Egipto en la siguiente ronda, el martes a las 18:00.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google